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Fatih Terim'in cezasını indirdiler

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 4 maçlık cezasını 3'e indirdi.

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TFF Tahkim Kurulu, Fatih Terim'e verilen 4 maçlık cezayı 3 maça düşürdü. Terim, cezadaki 1 maçlık indirime rağmen Fenerbahçe derbisinde kulübedeki yerini alamayacak ve o maçta cezasını tamamlayacak.
 
Tahkim Kurulu, Galatasaray yardımcı antrenörü Ümit Davala'nın ise 3 maçlık cezasını onadı. Erteleme talepleri reddedildi. 

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