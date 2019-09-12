Fatih Terim'in cezasını indirdiler
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 4 maçlık cezasını 3'e indirdi.
TFF Tahkim Kurulu, Fatih Terim'e verilen 4 maçlık cezayı 3 maça düşürdü. Terim, cezadaki 1 maçlık indirime rağmen Fenerbahçe derbisinde kulübedeki yerini alamayacak ve o maçta cezasını tamamlayacak.
Tahkim Kurulu, Galatasaray yardımcı antrenörü Ümit Davala'nın ise 3 maçlık cezasını onadı. Erteleme talepleri reddedildi.
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