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Galatasaray’da kritik derbi öncesi tribüne çıkacak olan futbolcu merakla beklenirken, Fatih Terim’in 5 haftalık süreç ve antrenman izlenimleriyle birlikte önemli nihai kararını verdiği belirtildi.

BELHANDA OYNAMAZSA ÖMER BAYRAM İLK 11’DE OLACAK

Fenerbahçe maçında özel maskeyle oynaması beklenen Belhanda’nın geri dönüşüyle elini güçlendiren Terim, fizik kapasitesi yetersiz olan Mario Lemina’yı tribüne göndereceği bildirilirken, başarılı çalıştırıcının kafasındaki 11’in de belli olduğu ifade edildi. Club Brugge maçında kaptırdığı topları geri alan, Malatyaspor karşısında ise son derece silik bir performans ortaya koyan Lemina’yı düşünmeyen Fatih Terim’in derbide;

TERİM'İN 'B' PLANI BİLE HAZIR

Muslera – Mariano – Luyindama – Marcao – Nagatomo - N’Zonzi – Seri – Belhanda – Feghouli – Babel Falcao’ya şans vermesi bekleniyor. Mücadelenin gidişatına göre ‘B’ planını da hazırlayan deneyimli çalıştırıcının Emre Mor – Donk – Andone – Ömer Bayram silahlarını da kullanacağı kaydedildi.