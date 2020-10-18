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Spor

Fatih Terim'in Diagne planı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, yarın Alanyaspor ile oynayacakları zorlu maç öncesi forvette kimi oynatacağı merak konusu.

18 Ekim 2020 Pazar 11:08 - Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 11:08
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Yarın ligin en formda ekiplerinden Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'da forvette kimin oynayacağı merak konusu.

Radamel Falcao'nun genel performansından istediği sonucu alamayan Fatih Terim'in, Venezuela ile Şili maçlarında görev yaptıktan sonra yorucu bir yolculukla Türkiye'ye gelecek Kolombiyalı oyuncuyla maça başlamaya sıcak bakmıyor.

SON KARAR MAÇ SAATİ

Başarılı hocanın, Akdeniz ekibi karşısında Diagne'ye 11'de şans vermeyi ve rakip savunmanın yıpranmasının ardından skora göre Falcao'yu sahaya sürmeyi planladığı kaydedildi. Ancak Terim'in son kararını maç saatinde vereceği öğrenildi.

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