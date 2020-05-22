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  • Fatih Terim'in genç gözdesi Adil Aouchiche astronomik sözleşme istedi
Spor

Fatih Terim'in genç gözdesi Adil Aouchiche astronomik sözleşme istedi

Adı Galatasaray ile de anılan Adil Aouchiche, kendisine talip olan St. Etienne'den astronomik bir sözleşme talep etti.

22 Mayıs 2020 Cuma 22:06 - Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 22:06
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L'Equipe'te yer alan habere göre; Paris Saint-Germain ile sözleşmesi bitecek olan Adil Aochiche, St. Etienne'den aylık 100 bin euro net maaş istedi. Ayrıca, imza parası olarak 4 milyon euro talep etti. Tüm bu bedeller dışında Aouchiche'nin menajerinin de yüksek miktarda bir komisyon talep ettiği belirtildi.

Adil Aouchiche için Galatasaray ve St. Etienne dışında Rennes, Bordeaux ve Lille'İn de ilgilendiği ancak yüksek talepler nedeniyle transfere ihtiyatla yaklaştıklarının altı çizildi.

Bu sezon alt yaş takımında 7 maçta 2 gol, 2 asistle oynayan Adil, zaman zaman A takım kadrosuna da giriyor

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