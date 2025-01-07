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Spor

Fatih Terim'in gol sevinci gündem oldu!

Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab, Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha ile karşılaştı. Takımıyla ilk remi maçına çıkan Fatih Terim'in, atılan 2. gol sonrası verdiği tepki Suudi Arabistan'da gündem oldu.

Haber Merkezi7 Ocak 2025 Salı 10:49 - Güncelleme:
Fatih Terim'in gol sevinci gündem oldu!
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Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın başında ilk resmi maçına çıktı.

Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha'yı 2-1 yenen Al-Shabab, yarı finale yükseldi. Mücadelede Fatih Terim'in ekranlara yansıyan bir anı ise sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Fatih Terim, takımının Hamdallah ile bulduğu 2. golün ardından gökyüzüne bakarak, "Allahu ekber" diyerek bağırdı. Bu anlar Arap Yarımadası'nda büyük beğeni topladı.

Karşılaşmanın ardından Al-Shabab takımı ve Fatih Terim, tribünleri selamladı. Al-Shabab taraftarları, Fatih Terim'e, "Allah kerim, Fatih Terim" tezahüratları yaptı.

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