Star.com.tr 10 Ocak 2022 Pazartesi 19:34 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 19:34

Galatasaray sezon başında Fatih Terim önderliğinde yeni yapılanmaya gitmiş ve kadrosuna başta Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau olmak üzere birçok yetenekli ismi katmıştı. Sacha Boey, Victor Enok Nelsson, Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau gibi isimlerle geleceğin Galatasaray'ını inşa etmek isteyen Fatih Terim hayalini gerçekleştiremedi ve görevinden ayrıldı.

FATİH TERİM SABIR İSTEMİŞTİ...

Süper Lig'de son oynanan Giresunspor maçında 1-0'lık mağlubiyet alan Galatasaray'da görevinden ayrılan Fatih Terim maç sonrasında şu sözleri söylemişti: "Gençlerin olduğu yerde iniş çıkış olur ama hep inişteyiz. Bu projeyi savunuyorum, savunuyoruz. Galatasaray'a bir futbol mirası, ekonomik olarak kendisini sürekli yenileyen bir takım bırakmak istiyorum. Bunun için daha önce hayatım boyunca hiç talep etmediğim bir şeye ihtiyacımız var. Sabır."

OLİMPİU MORUTAN VE ALEXANDRU CİCALDAU'NUN PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon büyük beklentilerle takıma transfer edilen Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau gösterdikleri performansla beklentilerin altında kaldılar. Morutan çıktığı 23 maçta 3 gol 4 asistlik performans gösterirken Cicaldau ise 23 maçta 4 gol 2 asistlik performans gösterdi.