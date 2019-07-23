Ndiaye ve Fernando’yla yolların ayrılmasından sonra orta saha hattı için yeniden bir kurgu oluşturmak isteyen Fatih Terim’in kadro planlaması belli oldu. Michael Seri ile anlaştıktan sonra kafasındaki şablonu oturtmaya başlayan Terim’in, yönetimden 6 numara istediği belirtilirken, başarılı teknik adamın bu sezon defansın önünde iki ‘8’ bir ‘6’ ile oynayacağı ortaya çıktı.

ASIL HEDEF BANEGA – SERİ- WANYAMA

Uzun bir süre Ever Banega ile ilgilenmesine karşın Sevilla ile bağlarını koparamayan yıldız futbolcuyu kadrosunda görmek isteyen Fatih Terim’in, Arjantinli ismi aslında Youness Belhanda’nın yerine düşündüğü, Terim’in gönlünden geçen ikilinin Seri-Banega olduğu belirtildi. Fernando’nun yerine ise topu iyi kullanan ve kesici özelliği olan ‘6’ numara arayan Galatasaray’ın Wanyama, Cueallar, Schnderlin’le ilgilendiği bilinirken, bu sezon sarı kırmızılı ekibin arzuladığı orta saha bölgesi Banega-Seri-Wanyama ya da Banega-Seri-Schnderlin olarak düşünülüyor.

BANEGA BİTMEDEN BELHANDA GÖNDERİLEMEZ

Banega’ya imza attırmadan elindeki Belhanda’dan olmak istemeyen Fatih Terim’in yaşanan gelişmelerin ardından Seri-Belhanda ile yoluna devam edeceği ifade edilirken, şu anda sarı kırmızılı kulübün tek hedefinin iyi bir ‘6’ numarayı kadroya katmak olduğu bildirildi.