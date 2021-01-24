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Spor

Fatih Terim'in kararı olay oldu! Emre Akbaba ve Emre Kılınç...

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Emre Akbaba, Yeni Malatyaspor maçındaki performansıyla taraftarın hedefindeki isim oldu. Sarı kırmızılı taraftarlar Fatih Terim'in Emre Kılınç'ın yerine Emre Akbaba'nın tercih edilmesini sosyal medya üzerinden sert sözlerle eleştirdiler.

24 Ocak 2021 Pazar 18:52 - Güncelleme: 24 Ocak 2021 Pazar 18:52
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Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçta Fatih Terim'in kararları gündem oldu.

Fatih Terim, 20. haftada Yukatel Denizlispor'u 6-1 yendikleri maçın ilk 11'ini bozmadan takımını Yeni Malatyaspor önünde sahaya sürdü.

Tecrübeli teknik adam, geçen hafta olduğu gibi Emre Kılınç'ı yedek kulübesinde bekletirken Emre Akbaba'yı ilk 11'de başlattı.

Fatih Terim'in Emre Akbaba tercihi sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Sarı-kırmızılı taraftarların bir kısmı Emre Kılınç'ın 11'de yer alması gerektiğini paylaşırken bir kısım da Kılınç'ın İrfan Can Kahveci transferinde takasta kullanılacağı yönünde haberler sebebiyle Terim'in böyle bir karar verdiğini savundu.

İŞTE SOSYAL MEDYADA YAPILAN PAYLAŞIMLAR:

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