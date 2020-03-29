Fatih Terim'in kızı Buse Terim: ''Testler henüz açıklanmadı''

29 Mart 2020 Pazar 21:55 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 22:00

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim, babasının son durumu ile ilgili bir açıklama yaptı.

Buse Terim, babasının test sonuçlarının negatif çıktığı ile ilgili çıkan haberleri yalanladı.

"TESTLER SONUÇLANMADI"

Buse Terim, tweetinde, "Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi, ve testi henüz sonuçlanmadı. Bu haber şu an için doğru değil. Hala hastanede tedavisine devam ediliyor. Güzel haberler gelince yine paylaşmak ümidi ile" ifadelerini kullandı.

ALBAYRAK: "TEST SONUÇLARIM GELMEDİ"

Galatasaray'da tedavi gören bir diğer isim olan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da twitter'dan bir açıklama yaptı.

Test sonuçlarının açıklanmadığını dile getiren Albayrak, tweetinde şu ifadeleri kullandı;

"Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmemiştir. Gelir gelmez herkesi bilgilendireceğim. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim."