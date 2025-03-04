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Spor

Fatih Terim'in kulübünde kriz çıktı! Futbolcular yönetime kazan kaldırdı

Deneyimli çalıştırıcı Fatih Terim'in başında olduğu Suudi ekibi Al-Shabab'ta kriz çıktı. 3 aydır maaşlarını alamayan futbolcuların yönetime kazan kaldırdığı öne sürüldü.

HABER MERKEZİ4 Mart 2025 Salı 09:48 - Güncelleme:
Fatih Terim'in kulübünde kriz çıktı! Futbolcular yönetime kazan kaldırdı
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Fatih Terim'in yıl sonunda sürpriz bir şekilde başına geçtiği Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Shabab'ta futbolcular isyan bayrağını açtı.

3 AYDIR MAAŞLAR ÖDENMİYOR

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Fatih Terim'in öğrencileri 3 aydır maaşlarını alamadıkları için yönetime karşı kazan kaldırdı.

Takımda büyük bir kriz yaşandığı ifade edilirken Başkan Mohamad Almunajem'in basının sorularını cevapsız bıraktığı ifade edildi.

YÖNETİMDE İSTİFALAR

Öte yandan başkanın politikalarından memnun olmayan bazı yönetim kurulu üyelerinin ise istifalarını sunduğu belirtildi.

Al-Shabab 23 haftası geride kalan Suudi Arabistan Pro Lig'de 39 puanla 6. sırada yer alıyor.

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