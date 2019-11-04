Son iki sezondur şampiyon olan ancak bu sezona çok kötü başlayan ve kendi içinde sancılı değişimler yapan Galatasaray, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak.

Rakibine İstanbul'da 1-0 mağlup olan Aslan, mutlak puan alması gereken maça daha temkinli çıkacak. Tecrübeli teknik adam şuursuz hücum yerine orta alanı kalabalık tutup rakibe kolay oyun fırsatı tanımayacak.

ESKİYE DÖNÜŞ

Ligde dört yabancıyı kesen ve bir anlamda "sahada mücadele etmelisiniz" mesajı veren Fatih Hoca, Real karşısında Belhanda, Feghouli, Mariano ve Nzonzi yeniden sahaya sürecek. Ve tecrübeli hoca 90 dakika boyunca herkesin birbirine yardım etmesini isteyecek.

Oyunu kendi bölgesinde kabul edecek olan ve defansı kalabalık tutmayı düşünen Terim, kontralarla sonuç arayacak. En büyük korku ise erken golün takımın motivasyonunu bozma düşüncesi.

(Türkiye)