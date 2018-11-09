Fatih Terim'in menajerini İstanbul'da ağırladığı Mattia Destro, Galatasaray yolunda
Galatasaray, Bologna'da yedeğe düşen Mattia Destro'nun peşine düştü. Terim'in İtalyan forveti bizzat aradığı, menajerini ise İstanbul'da ağırladığı ileri sürüldü.
Devre arasında golcü transferi yapması kaçınılmaz olan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'in sürpriz bir ismi gündemine aldığı belirtiliyordu.
O ismin Bologna'da bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Mattia Destro olduğu ortaya çıktı.
Tecrübeli teknik adamın, bizzat arayarak "Seni Galatasaray'da görmek istiyorum" dediği 27 yaşındaki golcüye, kendisini nasıl kullanmak istediği konusunda bir de brifing verdiği aktarıldı.
Sarı-kırmızılı teknik adamın ayrıca İstanbul'a davet ettiği oyuncunun menajeri Luca Puccinelli'yle de işin maddi boyutunu konuştuğu gündeme getirildi.
İngiliz basını ise Premier Lig takımlarından Newcastle'ın da 1.82 boyundaki Destro'nun peşinde olduğunu yazdı
ROMA VE MILAN GEÇMİŞİ VAR
Inter'in altyapısından yetişip sırasıyla Genoa, Siena, Roma ve Milan'da (kiralık) oynayan Destro, 2015'te formasını giymeye başladığı Bologna'da 93 maçta 25 gol atarken 8 de asist gerçekleştirdi.
Kariyerinde toplam 275 resmi maça çıkıp 107 gol-18 asistlik bir performans sergileyen İtalyan forvet, iki ayağını da etkili kullanabilen, çabuk ve fizik kapasitesi yüksek bir oyuncu.
8 kez İtalya Milli Takımı forması giyip 1 gol atan Destro, Bologna'da bu sezon 6 lig maçında oynadı, skora katkı yapamadı.
TERİM'E TRANSFER SÖZÜ
Üst üste gelen sakatlıklar, cezalı ve formsuz oyuncuları nedeniyle kötü bir dönem geçiren Galatasaray'da, teknik heyet ile yönetim bir transfer zirvesi gerçekleştirdi
Schalke 04 maçı sonrası gerçekleşen sohbet havasındaki zirvede iki taraf da düşüncelerini dile getirdi.
Teknik direktör Fatih Terim, "Kadro derinliğimiz yok. Şampiyonluğa ulaşmamız için ciddi takviyeler şart" görüşünü dile getirirken, yönetim bu konuda gerekli adımların atılacağını söyleyerek Terim'e güvence verdi.
(Fotomaç)
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