Fatih Terim'in öğrencilerinden 6 gollü galibiyet

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 25. haftasında Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, sahasında Al Orubah ile karşı karşıya geldi. Al Shabab, maçtan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Al Shabab, 16. dakikada Abderazak Hamdallah ve 34. dakikada Cristian Guanca'nın attığı gollerle devreyi 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda hız kesmeyen Al Shabab, 52. dakikada Giacomo Bonaventura, 59. dakikada penaltıdan Abderazak Hamdallah, 69. dakikada Wesley Hoedt'in ve 82. dakikada Abderazak Hamdallah'ın penaltı golleriyle maçı 6-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Al Shabab, ligdeki puanını 43'e yükseltti. Al Orubah, 26 puanda kaldı.

Ligin bir sondaki haftasında Al Shabab, Al Wahda ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Al Orubah, Al Akhdoud'u konuk edecek.