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Spor

Fatih Terim'in Panathianikos'u PAOK'a diş geçiremedi!

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Şampiyonluk Turu mücadelesinde karşılaştığı PAOK'a 3-2 mağlup oldu.

31 Mart 2024 Pazar 20:27 - Güncelleme:
Fatih Terim'in Panathianikos'u PAOK'a diş geçiremedi!
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Yunanistan Şampiyonluk Turu karşılaşmasında Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos ile PAOK karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı PAOK 3-2 kazandı.

PAOK'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Kiril Despodov, 37. dakikada Brandon Thomas ve 89. dakikada penaltıdan Stefan Schwab kaydetti. Panathinaikos'un golleri 37 ve 90+3'ncü dakikada Bernard'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte PAOK, şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan alarak puanını 63 yaptı. Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos ise 59 puanda kaldı.

Bir sonraki karşılaşmada Panathinaikos, evinde AEK'i ağırlayacak. PAOK, evinde Lamia'yı ağırlayacak.

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