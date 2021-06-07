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Spor

Fatih Terim'in raporuyla Aytaç ve Alpaslan Galatasaray'da

Galatasaray'da transfer çalışmaları Fatih Terim'in raporu doğrultusunda devam ediyor. Sarı kırmızılı yönetim Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk ile 3'er yıllık ön protokol imzaladı.

07 Haziran 2021 Pazartesi 09:25 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 09:25
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Galatasaray'da Fatih Terim'in sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erse de iç ve dış transferde tecrübeli hocanın raporu doğrultusunda hareket edildi.

Marcao'dan sonra Ömer Bayram ve Emre Akbaba'nın sözleşmesini uzatmaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp, Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'le 3'er yıllık ön protokol imzaladı.

Terim'in isteği ile 14 Haziran'da toplanacak olan oyuncular, 20-21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi elemesi için kolları sıvayacak.

Kiralıktan dönen Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Emin Bayram, Yunus Akgün ve Atalay Babacan'ın yanı sıra Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Fatih Öztürk, Okan Kocuk da idmanda olacak. Yabancılardan Luyindama, Marcao, Ryan Babel ve Radamel Falcao ise birkaç gün gecikmeyle çalışmalara katılacak.

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