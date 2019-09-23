Galatasaray'da cezalı olan Fatih Terim dünkü maçı tribünde yine cezalı yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş'la birlikte izledi.

Önümüzdeki hafta T. Telekom'da oynanacak olan F.Bahçe derbisini düşünen tecrübeli çalıştırıcı, Club Brugge maçına göre on birde 4 değişiklik gerçekleştirdi.

Avrupa maçında forma giyen Mariano, Lemina, Feghouli ve Falcao'nun yerine Malatya deplasmanında Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Adem Büyük ve Andone görev yaptı.

İşler son dakika kadar genelde yolunda gitse de Guilherme'nin 89'da gelen golü her şeyi ters yüz etti. Hoca gole büyük tepki gösterirken bulunduğu yerde futbolcularına öfke saçtı. Terim'in stattan ayrılırken de hayli gergin olduğu görüldü.

(Türkiye)