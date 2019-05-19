Fatih Terim'in şampiyonluk paylaşımı dakikalar içinde rekor etkileşim aldı
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, şampiyonluk sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Galatasaray ile 19. kupasını kazanan Fatih Terim, şampiyonluk sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Başarılı teknik adamın “Look at the tabela” ifadelerini kullandığı paylaşımı şu şekilde:
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