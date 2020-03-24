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Spor

Fatih Terim'in son durumu hakkında açıklama

Korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in genel durumunun iyi olduğu, hafif öksürük dışında şikayeti bulunmadığı açıklandı.

IHA24 Mart 2020 Salı 17:03 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 17:05
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Galatasaray’da Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak’ın ardından korona virüs testi pozitif çıkan Teknik Direktör Fatih Terim’in genel durumunun iyi olduğu açıklandı. Terim’in tedavisinin sürdüğü hastaneden yapılan açıklamada, "Covid-19 testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne hastanemizde başlanmıştır. Klinik bulguları iyi olan Terim’in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir" denildi.

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