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Spor

Fatih Terim'in soyunma odasındaki konuşması ortaya çıktı! İşte gündem olan o sözler

Fatih Terim yönetiminde ilk maçına çıkan Al Shabab, Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde Al Fahya'yı 2-1 mağlup etti. Deneyimli teknik adamın maç öncesi takıma yaptığı coşkulu konuşma sosyal medyada gündem oldu.

Haber Merkezi8 Ocak 2025 Çarşamba 11:53 - Güncelleme:
Fatih Terim'in soyunma odasındaki konuşması ortaya çıktı! İşte gündem olan o sözler
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Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final maçında Al Shabab, Al Fahya'yı 2-1 mağlup etti. Al Shabab'ın başında ilk resmi maçından galibiyetle ayrılan Al Shabab'da karşılaşma öncesi soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı.

Fatih Terim'in karşılaşma öncesinde yaptığı coşkulu konuşma sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Videoda futbolculara direktif veren Fatih Terim, "Topun kontrolü oyunun kontrolü" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in, "Bugün başlayalım mı buradan? Hadi!" diyerek futbolcularını motive ettiği görüldü.

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