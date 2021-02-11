İSTANBUL 19°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2021 Perşembe / 29 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0438
  • EURO
    8,5542
  • ALTIN
    417.45
  • BIST100
    1549.9
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Terim'in suç duyurusunda şaşırtan detay
Spor

Fatih Terim'in suç duyurusunda şaşırtan detay

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbide edilen küfürlerle ilgili suç duyurusunu kendi avukatıyla yaptı. Sarı kırmızılı kulübünün avukatlarının devrede olmaması ise “Yönetim, hocaya sahip çıkmadı” şeklinde yorumlandı.

11 Şubat 2021 Perşembe 10:19 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 10:19
ABONE OL

Seyircisiz oynanması gereken Fenerbahçe derbisinde locaların dolu olduğunu ve kendisine küfür ettiklerini iddia eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, suç duyurusunda bulundu.

Terim'in avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesini verdi. Hocanın kulüp avukatları yerine kendi avukatını kullanması, "Yönetim, hocaya sahip çıkmadı" şeklinde yorumlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaylara ilişkin resen soruşturma başlatıldı. Savcılığın, görüntüleri incelenmesi yönünde Emniyet'e talimat verdiği bildirildi.

Akşam

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.