Fatih Terim'in suç duyurusunda şaşırtan detay

11 Şubat 2021 Perşembe 10:19 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 10:19

Seyircisiz oynanması gereken Fenerbahçe derbisinde locaların dolu olduğunu ve kendisine küfür ettiklerini iddia eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, suç duyurusunda bulundu.

Terim'in avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesini verdi. Hocanın kulüp avukatları yerine kendi avukatını kullanması, "Yönetim, hocaya sahip çıkmadı" şeklinde yorumlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaylara ilişkin resen soruşturma başlatıldı. Savcılığın, görüntüleri incelenmesi yönünde Emniyet'e talimat verdiği bildirildi.

Akşam