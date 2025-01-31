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Spor

Fatih Terim'in takımı Al Shabab, deplasmandan eli boş dönüyor

Suudi Arabistan Pro Lig'in 18. hafta maçında Al Shabab, Al Ettifaq'a konuk oldu. EGO Stadyum'daki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Haber Merkezi31 Ocak 2025 Cuma 22:57 - Güncelleme:
Fatih Terim'in takımı Al Shabab, deplasmandan eli boş dönüyor
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Suudi Arabistan Pro Lig'in 18. hafta maçında Al Shabab, Al Ettifaq'a konuk oldu. EGO Stadyum'daki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Al Ettifaq'a galibiyeti getiren golleri 35 ve 90+11.'dakikada Wijnaldum ile 43'te Joao Costa kaydetti. Al Shabab'ın tek golünü ise 40. dakikada Hamdallah attı.

Al Shabab'da Hamdallah 75. dakikada kazanılan penaltı atışından yararlanamadı.

Fatih Terim'in takımı Al Shabab, bu mağlubiyetin ardından 29 puanda kaldı. Al Ettifaq, 22 puana yükseldi.

Suudi Arabistan Pro Lig'in bir sonraki haftasında Al Shabab, Al Khaleej'i konuk edecek. Al Ettifaq, Al Akhdod deplasmanına gidecek.

  • Suudi Arabistan Pro Ligi
  • Al Shabab Al Ettifaqa
  • Fatih Terim

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