Fatih Terim'in takımı Al Shabab rakibine gol oldu yağdı

Suudi Arabistan Pro Lig'in 19. hafta maçında Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Al Khaleej'i konuk etti.

Al Shabab Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 5-1 kazandı.

Al Shabab'ın ilk golünü 25. dakikada Wesley Hoedt kaydetti. Al Khaleej'in golü ise 45. dakikada Abdulla Al Salem'den geldi.

İlk yarı, 1-1 beraberlikle sonuçlanırken Al Shabab'da Abderrazak Hamdallah, 63, 77 ve 89. dakikada attığı gollerle takımını 4-1 öne geçirdi.

Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde ise Al Shabab'ın ilk golünü atan Wesley Hoedt, kendisinin 2, takımının 5. golünü kaydetti ve skoru belirledi.

Öte yandan Al Khaleej'de Konstantinos Fortounis, 40. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.

Bu sonuçla birlikte Fatih Terim, ligde oynadığı 6. maçında 3. galibiyetini aldı. Al Shabab, 32 puana yükselerek 6. sıraya yerleşti. 27 puanda kalan Al Khaleej ise 8. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Al Shabab, Al-Qadsiah'ı ağırlayacak. Al Khaleej ise Al Taawon'u konuk edecek.