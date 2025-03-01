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Spor

Fatih Terim'in takımı Al Shabab seriye bağladı

Suudi Arabistan Pro Lig'in 23. haftasında Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Damac'ı konuk etti. Al Shabab Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.

Haber Merkezi1 Mart 2025 Cumartesi 00:39 - Güncelleme:
Fatih Terim'in takımı Al Shabab seriye bağladı
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Suudi Arabistan Pro Lig'in 23. haftasında Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Damac'ı konuk etti.

Al Shabab Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.

Al Shabab'a galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Cristian Guanca ve 83. dakikada Mohammed Al Shwirekh kaydetti.

FATİH TERİM'DEN BİR İLK

Bu sonuçla birlikte Fatih Terim, ligde ilk kez üst üste ikinci maçını kazandı. 39 puana ulaşan Al Shabab, 6. sırada yer aldı. 24 puanda kalan Damac ise 13. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Al Shabab, Al Nassr'a konuk olacak. Damac ise deplasmanda Al Taawon ile karşı karşıya gelecek.

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