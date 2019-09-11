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Fatih Terim'in Taylan Antalyalı'yı 2013 yılında istediği ortaya çıktı

Galatasaray'da teknik heyetin yeni Selçuk İnan gözüyle baktığı 24 yaşındaki futbolcuyu, Fatih Terim 2013'te de istemiş ama Bucaspor bu transfere izin vermemiş.

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Bonservis ödenip ödenmediği tartışmaları gündemi meşgul eden Taylan Antalyalı transferinde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2013'te görevdeyken Taylan'ı istemiş ancak Bucaspor ikna edilememiş. Terim ile Taylan'ın yolu 6 yıl sonra sarı kırmızılılarda kesişti.

Gençlerbirliği'nde oynadığı dönemde Liverpool'un ilgilendiği Taylan, geçen sezon Erzurumspor'da sergilediği performansla dikkat çekti. Skorer orta saha eksikliği hisseden sarı-kırmızılı teknik heyet, 'Yeni Selçuk' gözüyle baktıkları Taylan Antalyalı için ısrarcı oldu.

NZONZİ-SERİ-LEMİNA ÜÇLÜSÜNÜ ZORLAYACAK

Erzurumspor 1.5 milyon Euro bonservis talep ettiği için süreç uzadı. 24 yaşındaki oyuncu transferin son günü 4 milyon TL'ye serbest kalıp Florya'ya geldi. Sezon sonunda Selçuk İnan'a veda edecek Galatasaray, 4 yıllık sözleşme imzalayan Taylan Antalyalı için planlarını uzun vadeli yapıyor. Selçuk, Şampiyonlar Ligi listesinde Taylan'a tercih edilse de 1995 doğumlu orta saha oyuncusu lig ve kupada Nzonzi-Seri-Lemina üçlüsünün ilk alternatifi olacak. A Milli Takım'a hiç oyuncu gönderemeyen Galatasaray'da Taylan'ın sarı-kırmızılı formayla göstereceği performansla Şenol Güneş'ten davet alacağı düşünülüyor.

KRİZ DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın Erzurumspor'dan kadrosuna kattığı Taylan Antalyalı'nın transferindeki kriz sürüyor. G.Birliği, 24 yaşındaki orta sahanın satışından pay sahibi olduğunu belirtip yargıya gideceğini açıklarken, Bucaspor'dan ise "Siz bize Taylan transferinde kazık atmıştınız. Aynı konu için ağlamayın" resti gelmişti. Dün de G.Birliği şu açıklamayı yaptı: "Taylan Antalyalı'nın Erzurumspor ile yaptığı sözleşmeye "sonraki satışından yüzde 40 pay" maddesini koyan külübümüz, hukuki süreç sonucunda haklı bulunur ise bu payını alacaktır. Bucaspor'un devam eden hakkı da bu aşamada devreye girecektir."

(Sabah)

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