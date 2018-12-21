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Fatih Terim'in 'What can I do sometimes?' tweetine on binlerce beğeni geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı camiaya dönüşünün 1. yıl dönümünde sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yaptığı paylaşımla sosyal medyada çok konuşuldu.

Sarı-kırmızılıların deneyimli hocası, twitter hesabından ilginç bir paylaşım yaptı. Terim, geçmişte yaptığı bir konuşmadan alıntı yaparak, "What can I do sometimes?" paylaşımını yaptı. Kulübe dönüşünün 1. yıl dönümünde, "Bazen ne yapabilirim? #1likte" paylaşımını yapan Terim'in bu mesajı, sarı kırmızılı taraftarlardan büyük ilgi gördü.

Deneyimli isim geçtiğimiz yıl "Nerede kalmıştık" tweeti ile Galatasaray'a geri dönüşünü açıklamıştı.

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