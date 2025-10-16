2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda Faroe Adaları'na deplasmanda 2-1 yenilen Çekya Milli Takımı'da teknik direktör Ivan Hasek'in görevine son verildi.

Çekya'da takımın başına geçecek yeni teknik adamın kim olacağı merakla beklenirken, adaylar arasında Fatih Terim'in de olduğu iddia ediliyor.

PAVEL NEDVED: "YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ SÖYLEMEYE HAZIR DEĞİLİM"

Çekya Futbol Federasyonu tarafından yeni teknik direktör seçme yetkisinin verildiği genel menajer Pavel Nedved, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Nedved, "Mart 2026'da oynanacak play-off'lar için teknik direktör olarak kim düşünülüyor?" sorusu üzerine, play-off'tan önce önümüzdeki ay oynayacakları iki maç daha olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Önümüzdeki iki maçta milli takımı kimin yöneteceğini şimdiden söylemeye hazır değilim. Kesinlikle yoğun bir şekilde çalışacağız. Bunlar bizim için önemli maçlar çünkü henüz ikincilikten emin değiliz ve tüm sorumluluğumuzla yaklaşmalıyız. Kesinlikle son maçlardan daha iyi olacağız."

MIROSLAV KOUBEK İHTİMALİ

Çek futbol adamı, Ivan Hasek'in halefinin ne zaman belli olacağıyla ilgili bir soruyu "Elbette bunu mümkün olduğunca çabuk yapmaya çalışacağız, çünkü üç hafta içinde başka bir milli takım kampımı var." diyerek yanıtladı.

Pavel Nedved, Çek Milli Takımı'nı kasım ayında oynanacak olan San Marino ve Cebelitarık maçlarında kimin yöneteceğinin ve geçtiğimiz günlerde Viktoria Plzen ile yollarını ayıran Miroslav Koubek'in geçici teknik direktör olup olamayacağının sorulması üzerine ise "Bu iki maça içeriden birini atayabiliriz veya dışarıdan bakabiliriz." ifadelerini kullandı.

JINDRICH TRPISOVSKY ZOR OLASILIK

Nedved, Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky ile görüşüp görüşmediğiyle ilgili bir soruya "Slavia Prag ile sözleşmesi var. Çok kaliteli bir teknik direktör ve bize kesinlikle yardımcı olacaktır, ancak ülkemizdeki en iyi teknik direktörlerin en iyi kulüplerde sözleşmesi var ve bu nedenle onlarla iletişime geçmek çok zor. Bunun doğru olmadığını ve kulübün onayını almamız gerektiğini düşünüyorum." sözleriyle yanıt verdi.

"FATİH TERİM İLE İLETİŞİME GEÇİLDİ" İDDİASI

Öte yandan Çek basınından Sport'un haberine göre; Çekya Milli Takımı'nın teknik direktör adayları arasında Fatih Terim de bulunuyor. Haberde, Pavel Nedved'in Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımında sportif direktörlük yaparken Terim ile birlikte çalıştığı hatırlatıldı ve tecrübeli hocayla iletişime geçildiği ileri sürüldü. Fatih Terim için aylık 100 bin euro gibi bir ücret düşünüldüğü iddia edildi.

YARDIMCI ANTRENÖRLE GEÇİŞ DÖNEMİ

iSport'un haberinde ise federasyonun kasım ayı için geçici olarak yardımcı antrenör Jaroslav Köstl ile yola devam etmeyi düşündüğü, ocak ayından itibaren ise takımın yabancı bir isme emanet edileceği belirtildi.