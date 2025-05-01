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Spor

Fatih Terim'in yenilmezlik serisi Al Fateh karşısında son buldu

Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Al Fateh'e 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Terim ve öğrencilerinin 9 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Haber Merkezi1 Mayıs 2025 Perşembe 23:20 - Güncelleme:
Fatih Terim'in yenilmezlik serisi Al Fateh karşısında son buldu
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Suudi Arabistan Pro Lig'in 30. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Al Fateh'e konuk oldu.

Al Fateh Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.

Mücadelede tüm goller, ilk yarıda geldi. Al Fateh'e galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Matias Vargas, 4. dakikada Sofiane Bendebka ve 16. dakikada Murad Batna kaydetti.

Al Shabab'ın tek golü ise 13. dakikada Cristian Guanca'dan geldi.

Öte yandan Al Shabab'da Daniel Podence, 90+2. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Fatih Terim'in ekibi sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

9 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Bu sonuçla birlikte 9 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Al Shabab, 51 puanda kaldı ve 6. sırada konumlandı.

Yenilmezlik serisini 6 maça yükselten Al Fateh ise 33 puana yükseldi ve 11. sıraya yerleşti.

Ligde bir sonraki hafta Al Shabab, Merih Demiral'ın forma giydiği Al Ahli'yi konuk edecek. Al Fateh ise deplasmanda Al Wehda ile karşı karşıya gelecek.

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