İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2024 Pazartesi / 4 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4266
  • EURO
    34,8877
  • ALTIN
    2402.73
  • BIST100
    9997.91
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fatih Terim'in yerine Diego Alonso

Fatih Terim ile yollarını ayıran Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Uruguaylı Diego Alonso oldu.

10 Haziran 2024 Pazartesi 17:46 - Güncelleme:
Fatih Terim'in yerine Diego Alonso
ABONE OL

2023-2024 sezonuna Sırp teknik adam Ivan Jovanovic ile başlayan Yeşil-beyazlılar, Aralık ayında takımın başına Fatih Terim'i getirmişti.

Sezonu 4'ncü sırada 56 puan ile tamamlayan Fatih Terim, Panathinaikos ile çıktığı 26 resmi maçta 14 galibiyet alırken, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yüzü gördü.

Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk play-off'unun tamamlanmasına 1 maç kala takımdan ayrılan ve kupa finali maçına da çıkmayan 70 yaşındaki teknik adam ile yollarını ayıran Panathinaikos'ta Diego Alonsa göreve getirildi.

Daha önce Sevilla, Uruguay Milli Takımı, İnter Miami gibi takımları çalıştırmış olan 49 yaşındaki Uruguaylı teknik adam Diego Alonso ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.