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Spor

Fatih Terimli Al Shabab 3 golle kazandı

Suudi Arabistan Pro Lig'in 26. hafta maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Al Wehda'ya konuk oldu. King Abdulaziz Sports City Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi Al Shabab 3-1'lik skorla kazandı.

Haber Merkezi7 Nisan 2025 Pazartesi 00:20 - Güncelleme:
Fatih Terimli Al Shabab 3 golle kazandı
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Suudi Arabistan Pro Lig'in 26. hafta maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Al Wehda'ya konuk oldu.

King Abdulaziz Sports City Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi Al Shabab 3-1'lik skorla kazandı.

Al Shabab'a galibiyeti getiren golleri, 20. dakikada Abderrazak Hamdallah, 69. dakikada Mohammed Al Shwirekh ve 71. dakikada Haroune Camara kaydetti.

Al Wehda'nın tek golünü ise dakika 61'de Craig Goodwin attı.

Öte yandan Al Shabab, ligde yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Fatih Terim'in takımı Al Shabab, bu galibiyetin ardından puanını 46'ya yükseltti. Al Wehda, 20 puanda kaldı.

Suudi Arabistan Pro Lig'in gelecek haftasında Al Shabab, Al Kholood'u ağırlayacak. Al Wehda, Damac FC deplasmanına gidecek.

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