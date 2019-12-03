13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7433
  • 6,3651
  • 269.939
  • 108004
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fatura hakem Palabıyık’a çıktı

GALATASARAY cephesinden hakem Ali Palabıyık’a tepki...

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sarı-Kırmızılılar, Palabıyık’ın iki kritik kararının yanlış olduğunu ve bunun da takımı galibiyetten ettiğini belirttiler. Öncelikle Bordo-Mavililer’in Sörloth ile bulduğu golden önce faul yapıldığını belirten Galatasaraylılar, Emre Mor’un ceza alanı içinde düşürüldüğü pozisyonun da kesinlikle penaltı olduğunu savundu. Bu iki pozisyonda golün iptal edilmesi ve penaltı kararının çıkması halinde maçı kazanan tarafın Galatasaray olacağı vurgusu yapıldı.

Yeni silahı Jask´ı tanıttı: Kesinlikle düşman için sürpriz olacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit, 1 askerimiz yaralı

MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit, 1 askerimiz yaralı

RTÜK'ten Netflix'e teşekkür etti ve 'örnek alınmalı' dedi

RTÜK'ten Netflix'e teşekkür etti ve 'örnek alınmalı' dedi

BM Güvenlik Konseyi ABD'ye emanet

BM Güvenlik Konseyi ABD'ye emanet

Türkiye terörden temizledi! İlk şirket açıldı

Türkiye terörden temizledi! İlk şirket açıldı

İsrail işgali Filistin'e milyarlarca dolara mal oldu

İsrail işgali Filistin'e milyarlarca dolara mal oldu

Lionel Messi yine en iyisi

Lionel Messi yine en iyisi

Kan donduran olay! Köpek çiftliğine gömerken yakalandı

Kan donduran olay! Köpek çiftliğine gömerken yakalandı

Genç kızların yüzüne yakıcı sıvı attı ve kaçtı! İşte o dehşet anları

Genç kızların yüzüne yakıcı sıvı attı ve kaçtı! İşte o dehşet anları
 

POPÜLER HABERLER

MSB´den rejimin İdlib´e saldırılarına ilişkin sert açıklama

MSB´den rejimin İdlib´e saldırılarına ilişkin sert açıklama

Van Gölü'nde esrarengiz olay! İnsan kemikleri bulundu

Van Gölü'nde esrarengiz olay! İnsan kemikleri bulundu

Tansiyon, şeker ve kalp hastalıklarına iyi geliyor! Kilosu 25 TL

Tansiyon, şeker ve kalp hastalıklarına iyi geliyor! Kilosu 25 TL

SIM kartlar tarih oluyor! İşte yeni teknoloji

SIM kartlar tarih oluyor! İşte yeni teknoloji

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA