Fatura hakem Palabıyık’a çıktı

Sarı-Kırmızılılar, Palabıyık’ın iki kritik kararının yanlış olduğunu ve bunun da takımı galibiyetten ettiğini belirttiler. Öncelikle Bordo-Mavililer’in Sörloth ile bulduğu golden önce faul yapıldığını belirten Galatasaraylılar, Emre Mor’un ceza alanı içinde düşürüldüğü pozisyonun da kesinlikle penaltı olduğunu savundu. Bu iki pozisyonda golün iptal edilmesi ve penaltı kararının çıkması halinde maçı kazanan tarafın Galatasaray olacağı vurgusu yapıldı.