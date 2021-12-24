Star.com.tr 24 Aralık 2021 Cuma 12:31 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 12:33

Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün formasını giydiği Sassuolo, İtalya Serie A'nın 19. haftasında Bologna'yı konuk etti. Karşılaşması müsafir takım 3-0 galip tamamladı.

Bologna'ya galibiyeti getiren golleri, 36. dakikada Riccardo Orsolini, 44. dakikada Aaron Hickey ve 90. dakikada Federico Santander attı.

Kaan Ayhan ve Mert Müldür maça ilk 11'de başlarken, Kaan 90 dakika sahada kaldı, Mert ise 46. dakikada yerini Jeremy Toljan'a bıraktı.

3-0'lık yenilgi sonrası iki milli futbolcunun da performansları İtalyan basınında yetersiz bulundu. Mert Müldür'e 10 üzerinden 5 puan verilirken, Kaan Ayhan ise 5,5 ile 6 arasında değişen puanlar verildi.

İtalyan basınında Kaan ve Mert için yapılan yorumlar şöyle:

"MERT MÜLDÜR SADECE OYUNDAN ÇIKARKEN GÖRÜLDÜ"

Tuttomercatoweb: "Mert Müldür etkisizdi. Oyundan çıktığı an dışında sahada görülmedi. (5 puan)"

"Kaan Ayhan, savunmanın merkezinde Chiriches'in yerine forma giydi. Sık sık Bologna'nın forveti Marko Arnautovic'i marke etmek zorunda kaldı. Chiriches'e nazaran defansta oyun kurarken daha fazla problem yaşadı. (5,5 puan)"

"MERT MÜLDÜR'ÜN EN İYİ PERFORMANSI DEĞİLDİ

Sassuolo News: "Mert Müldür en iyi performansını sergilemedi. Bolognalı Aaron Hickey ve Riccardo Orsolini tarafından zor durumda bırakılınca teknik direktör Alessio Dionisi devre arasında onu oyundan aldı. Mert'in kanadından Bologna çok rahat geldi. (5 puan)"

"Kaan Ayhan rakibi savunmada ve top sürmede zorluk yaşadı. Sassuolo mücadele ediyor ancak rakibe önlem almada mükemmel değil ve iki stoperi de hata yapıyor. (5,5 puan)"

"KAAN AYHAN'IN GOLLERDE HATASI YOKTU"

Calci Mercato: "Mert Müldür, Gianluca Scamacca'yı iyi bir pasla gol pozisyonuna soktuktan sonra birkaç yanlış yaptı. Ancak asla dibe vurmadı. (5 puan)"

"Kaan Ayhan'ın Sassuolo'nun yediği 3 golde de sorumluluğu yoktu. İyisiyle kötüsüyle Chiriches'i aratmadı. (6 puan)"