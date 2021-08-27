Star.com.tr 27 Ağustos 2021 Cuma 19:01 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 19:01

İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen milli savunmacı Çağlar Söyüncü son hafta oynanan West Ham United maçında gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi oldu. West Ham karşısında 4-1'lik ağır mağlubiyetin bileti savunmaya kesilirken hatalar yapan Çağlar savunmadaki partneri Jonny Evans ile birlikte teknik direktör Brendan Rodgers tarafından da eleştirildi.

"ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN LİDER OLMAYI ÖĞRENMESİ GEREKİYOR"



Leicester teknik direktörü Rodgers mağlubiyet sonrası değerlendirmesinde Leicester City'nin stoperi Çağlar Söyüncü için, "Sonsuza kadar Jonny Evans'a güvenemeyeceği için lider olmayı öğrenmesi gerekiyor. Çağlar pazartesi günü West Ham'a karşı kötü bir performans gösterdi. 3 kolay hata yapan Çağlar bireysel hatalarıyla 4-1 alınan mağlubiyette başrol oynadı.

Bu sezon şu ana kadar Daniel Amartey, Evans, Wesley Fofana ve Jannik Vestergaard sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek durumda. Bu nedenle Çağlar'ın omuzlarında daha fazla sorumluluk var." diye konuştu.

İngiliz basınına göre Brendan Rodgers'ın Çağlar'a takımdaki taktiksel olarak en önemli pozisyon olduğunu ve bu nedenle Çağlar'ın Evans'ın müsait olmadığı zamanlarda adım atacağına güvenilebilmesi için iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ MİLLİ TAKIM'A KATILAMAYACAK



Öte yandan Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda'yla oynayacağı karşılaşmaları için davet ettiği Çağlar Söyüncü İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listede bulundurduğu için Milli Takım'a katılamayacak.