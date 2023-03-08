Faturayı çok ağır kestiler! ''Emre Mor'un sonu iyi olmadı''

Fenerbahçe'nin genç orta saha oyuncusu Emre Mor, Danimarka takımlarından Nordsjaelland forması giydiği dönemlerde 2016 yılında milli takıma çağırılmış ve "Türk Messi" lakabı ile adından söz ettirmeye başlamıştı. Genç oyuncu burada gösterdiği performans ile Almanya'nın dev kulübü Borussia Dortmund'a 9.75 milyon avro bedele transfer olmuştu. Burada gösterdiği performans ile hayal kırıklığı oluşturan Emre Mor, İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo'ya önce kiralanmış sonra da 13 milyon avro karşılığı satılmıştı. Celta Vigo'nun eski sportif direktörü Oscar Minambers, Emre Mor'un kariyeri hakkında "Borussia gibi büyük bir takımdan gelen oyuncunun sonu iyi olmadı" dedi.

EMRE MOR'UN KARİYERİ

Danimarka'nın Nordsjaelland takımında gösterdiği performans ile kendine hayran bırakan genç oyuncu, Borussia Dortmund'un yolunu tutmuştu. Thomas Tuchel yönetiminde Şampiyonlar Ligi arenasında da boy gösteren yıldız oyuncunun kariyeri bu süreçten sonra kötüye gitmeye başladı. Önce Celta Vigo'ya kiralandı sonra da bonservisi ile birlikte İspanya'nın yolunu tuttu. Saha dışı yaşantısı sürekli manşet olan Emre Mor, kısa süreliğine Galatasaray ve Olimpiyakos formalarını giydi. Fakat burada da istenilen başarı gelmedi. Son olarak Karagümrük ile anlaşan Emre Mor, burada ki performansı ile 3.5 milyon avro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

CELTA VİGO'LU YÖNETİCİDEN AĞIR ELEŞTİRİ

Celta Vigo'nun yeniden yapılanma süreci içerisinde takıma dahil edilen genç yeteneklerinden biri olan Emre Mor için Sportif Direktör Oscar Minambers açıklamalarda bulundu. Genç oyuncunun kariyerinin iyi yönde gelişmediğini ve Emre Mor'dan beklenilen performansın alınamadığını aktardı.

Star Gazetesi