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Spor

Faty'den Onana'nın transferine çarpıcı yorum: Şüpheliyim

Bir dönem Bursaspor ve Ankaragücü forması giyen Ricardo Faty, Beşiktaş'tan Marsilya'ya transfer olan Jean Onana'nın transferi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

12 Ocak 2024 Cuma 11:31 - Güncelleme:
Faty'den Onana'nın transferine çarpıcı yorum: Şüpheliyim
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Süper Lig'de bir dönem Bursaspor ve Ankaragücü takımlarında forma giyen eski futbolcu Ricardo Faty, Beşiktaş'tan Marsilya'ya transfer olan Jean Onana'nın transferini değerlendirdi.

Ricardo Faty, Fransız basınına yaptığı açıklamada, "Onana konusunda oldukça şüpheliyim. Türkiye'de Beşiktaş'ta çok karışık bir deneyimden geliyor. Marsilya'da kendini yeniden göstermek için geliyor. Peki burası ideal bir yer mi? Bu altı aylık bir kiralama olacak. Görmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

KİRALIK OLARAK MARSILYA'YA KATILDI

Beşiktaş'ın sezon başında transfer ettiği Onana, yetersiz performans sebebiyle kadro dışı bırakılmıştı. Marsilya'ya kiralanan Jean Onana'nın sözleşmede yer alan, 'Bu sezon oynanacak maçların yüzde ellisinde oynama veya Şampiyonlar Ligi vizesi alabilme' maddelerinin sağlanması durumunda Onana, zorunlu satın alma opsiyonuyla Marsilya'ya transfer olacak.

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