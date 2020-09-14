Fayçal Fajr resmen Sivasspor'da

14 Eylül 2020 Pazartesi 16:58 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 17:14

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, geçtiğimiz sezon La Liga ekiplerinden Getafe forması giyen Fayçal Fajr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Faslı orta saha oyuncusu, Sivasspor Başkanveki Erdal Sarılar’ın katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.

Kırmızı beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Fayçal Fajr’a Demir Grup Sivasspor’umuza hoş geldin der, Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

FAYÇAL FAJR KİMDİR?

1 Ağustos 1988’de Fransa’nın Rouen şehrinde dünyaya gelen Fas asıllı sporcu, futbola CMS Oissel’da başladı. Ardından; Frejus-Saint-Raphael FC, SM Caen, Elche, Deportivo La Coruna, forması giyen Fajr, son olarak İspanya’da Getafe’de görev yaptı. Fajr, orta sahada görev yapıyor.

Kariyerinde 285 maça çıkan 32 yaşındaki sporcu; 30 kez gol sevinci yaşarken, 48 asist yaptı. Fajr, ayrıca 25 kez de Fas milli takımının formasını giydi.