İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2020 Pazartesi / 26 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,491
  • EURO
    8,9002
  • ALTIN
    471.198
  • BIST100
    1108.35
Spor

Fayçal Fajr resmen Sivasspor'da

Sivasspor, La Liga takımlarından Getafe'de forma giyen Faslı orta saha oyuncusu Fayçal Fajr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

14 Eylül 2020 Pazartesi 16:58 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 17:14
ABONE OL

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, geçtiğimiz sezon La Liga ekiplerinden Getafe forması giyen Fayçal Fajr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Faslı orta saha oyuncusu, Sivasspor Başkanveki Erdal Sarılar’ın katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.

Kırmızı beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Fayçal Fajr’a Demir Grup Sivasspor’umuza hoş geldin der, Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

FAYÇAL FAJR KİMDİR?

1 Ağustos 1988’de Fransa’nın Rouen şehrinde dünyaya gelen Fas asıllı sporcu, futbola CMS Oissel’da başladı. Ardından; Frejus-Saint-Raphael FC, SM Caen, Elche, Deportivo La Coruna, forması giyen Fajr, son olarak İspanya’da Getafe’de görev yaptı. Fajr, orta sahada görev yapıyor.

Kariyerinde 285 maça çıkan 32 yaşındaki sporcu; 30 kez gol sevinci yaşarken, 48 asist yaptı. Fajr, ayrıca 25 kez de Fas milli takımının formasını giydi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.