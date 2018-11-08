FB Anderlecht maçı AZ TV İdman TV şifresiz canlı İzle Fenerbahçe Anderlecht şifresiz veren kanal listesi maç Tv,CBC Sport canlı izle! Fenerbahçe Anderlecht maçı canlı izleme linki Anderlecht FB maçı şifrelimi saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? Fenerbahçe periscope şifresiz izlenecek mi? Fenerbahçe Anderlecht UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta nasıl izlenecek? Fenerbahçe maçı şifresiz veren kanalların listesi nedir? Fenerbahçe Anderlecht maçı beINSPORTS 1 canlı izle! Periscope engellendi mi, yasaklandı mı? Periscope nedir, neden açılmıyor! Fenerbahçe Anderlecht maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi D grubunda sahasında Belçika temsilcisi Anderlecht'i konuk edecek olan Fenerbahçe avantaj yakalamanın peşinde! Grupta topladığı 4 puanla 2. sırada yer alan Sarı lacivertli takım gruptan çıkabilme adına önemli bir yeri olan bu maçı kazanmak istiyor! Fenerbahçe'de İslam Slimani bu akşam sahada yerini alacak. UEFA Avrupa Ligi D grubunda 4. maçına çıkacak olan temsilcimiz Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Belçika ekibi Anderlect'i konuk edecek. Grupta oynadığı 3 maçın birini kazanan birinde berabere kalan Sarı Lacivertliler Dinamo Zagreb karşısında ise ağır bir yenilgi almıştı. Bu sonuçların ardından Fenerbahçe grupta topladığı 4 puanla ikinci sırada yer aldı. Fenerbahçe, 8 Kasım perşembe günü sahasında Belçikalı ekip Anderlecht'i konuk edecek. Resmi intrenet sitesinden bir duyuru yayımlayan sarı-lacivertli ekip taradtarlarına bazı uyarılarda bulundu. Fenerbahçe Anderlecht maçı ile ilgili merak edilenler star.com.tr adresinde. FB Anderlecht maçı AZ TV İdman TV şifresiz canlı İzle Fenerbahçe Anderlecht şifresiz veren kanal listesi maç Tv,CBC Sport canlı izle kanal frekans bilgileri...

Fenerbahçe Anderlecht UEFA Avrupa Ligi maçını şifresiz veren kanallar belli oldu mu? Bu akşam oynanacak olan mücadeleyi beIN Sports’un şifreli mi şifresiz mi olarak yayınlayacağı taraftarlar tarafından oldukça merak ediliyor. İşte Avrupa Ligi Fenerbahçe Anderlecht maçını şifresiz veren kanallar listesi…

AZ TV nasıl canlı izlenir?



Aşağıdaki bağlantılar üzerinden AZ TV kanalını canlı olarak izleyebilirsiniz.



İdman TV nasıl canlı izlenir?



Bağlantıları takip ederek İdman TV kanalını da canlı olarak izleyebilirsiniz.

Az TV Frekans Bilgileri



Uydu -> Azerspace 1, Frekans -> 11175 Mhz, Polarizayon -> Yatay (H), Sembol Oranı -> 27500, FEC -> 5/6

İDMAN TV FREKANSLARI



Hotbird Frekans:11168



Pol.:Yatay(H)



Symbol:20400



Fec:5/6



Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C

İdman Tv Türksat frekansı



Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz



Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)



Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4



Türksat 4A Frekans : 11747 MHz



Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)



Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İdman Tv frekans ve İdman Tv biss key



İdman Tv evinizin rahatlığında uydu alıcınızdan rahatça izleyebilmek için alıcınızın İdman tv biss key şifrelerini çözebiliyor olması gerekmektedir. Alıcınızda bu özellik çoktan var olmasına rağmen fark etmediğiniz ya da şimdiye dek kullanmadığınız için aktif hale getirmemiş olabilirsiniz. Bu nedenle iyi kontrol etmelisiniz.

Eğer alıcınızda böyle bir özellik bulunmuyorsa yeni bir alıcı almak durumunda kalabilirsiniz. Biis şifre çözme özelliği aktif hale getirildikten sonra şifreyi girmenizi sağlayacak CAS, CAS System, CAS Keys, KEY, ya da Key girişi gibi bölümler olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Bunlardan herhangi biri bulunuyorsa anahtar menüsüne girerek şifreleme tipini biss olarak seçmeniz gerekmektedir.



İdman tv şifresiz izlemek için bu kısımdan sonra karşınıza gelecek olan alanda biss ID değerini 0x1FFF, Biss TP değerini 10965/12800 (H), şifre değerini 16 hanelik boşluk bulunuyorsa 3453450034534500, 14 hanelik boşluk bulunuyorsa 12345600654321, 12 hanelik boşluk bulunuyorsa da 123456654321 şeklinde girmelisiniz. Şifreyi kaydettikten sonra açılacak olan pencereyi de tamam diyerek kapatıp çıkış yapabilirsiniz.

Bu noktadan sonra tüm kanalları ücretsiz olarak izleyebileceksiniz. Bir sorun çıkması durumunda hem alıcınızı hem de televizyonunuzu kapatıp açarak sorunu çözebilirsiniz. Buna rağmen çözülmeyen sorunlar karşısında ise yapabileceğiniz tek şey teknik servisi arayarak sorunu anlatmak ve karşı taraftan teknik destek ve bilgi almak olacaktır.

*Türksat’a ayarlanmış anteni Azerspace’e çevirmek istersiniz yaklaşık 4.0 – 5.0 cm SOL tarafa -yani Doğu’ya- çevirmeniz gerekmektedir..

Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:



Organizasyon O G B M A Y



UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91



UEFA Avrupa Ligi 57 29 16 12 78 55



Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70



UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 32 12 10 10 47 37



UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70



Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11



TOPLAM 225 82 47 96 280 334

FENERBAHÇE ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



UEFA Avrupa Ligi D grubu dördüncü maçında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Anderlecht'i konuk edecek olan Fenerbahçe'de Slimani'nin bu maçta forma giymesi bekleniyor. Bu akşam 18:50'de başlayacak olan Fenerbahçe Anderlecht maçı beINSPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak.







FENERBAHÇE'NİN 11'İ



Fenerbahçe Tenik Sorumlusu Erwin Koeman'ın Anderlecht maçına şu 11 ile çıkması bekleniyor: "Harun - Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Eljif, Ayew, Benzia, Valbuena, Slimani"



Fenerbahçe, Avrupa'da 226. randevuda



UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek sarı-lacivertliler, uluslararası arenada geride kalan 225 maçta 82 galibiyet aldı, 96 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Fenerbahçe, 58. maçına çıkacağı "Kupa 2"de ise 29 kez kazandı, 12 maçta yenildi



UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında bu akşam Belçika'nın Anderlecht takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa'da 226. maçına çıkacak. UEFA organizasyonlarına bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Portekiz'in Benfica takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.



Avrupa arenasında 226. maçını Anderlecht'e karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 225 karşılaşmada 82 galibiyet, 47 beraberlik alırken, 96 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 280 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 334 gol gördü.



ANDERLECHT'İ TANIYALIM



Royal Sporting Club Anderlecht (Anderlecht, RSCA), Brüksel Başkent Bölgesi'nin Anderlecht şehrinde yer alan futbol kulübü. Avrupa şampiyonalarındaki 5 kupasının yanı sıra, Pro League'de 34 şampiyonluğu vardır.



Kulüp 1908'de kurulmasına karşın, ilk kupasını II. Dünya Savaşı sonrası 1947 yılında kazanmıştır. Kulüp 1935-36 sezonundan bu yana Pro League'de yer almaktadır.





Fenerbahçe kazanıp avantaj yakalama peşinde



UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4'üncü maçında Fenerbahçe, bu akşam Belçika temsilcisi Anderlecht'i konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 18.50'de başlayacak mücadelede İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg düdük çalacak.



D Grubu'nda geride kalan 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertli ekip, 4 puanla 2'nci sırada bulunuyor.



Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb ile Slovakya'dan Spartak Trnava'nın yer aldığı D Grubu'ndan galibiyet ile ayrılmak isteyen Fenerbahçe, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Anderlecht karşısında avantaj yakalamak için mücadele verecek.



VALBUENA DÜMENE GEÇTİ



Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi ile atağa geçen Mathieu Valbuena, umut saçtı. Geçtiğimiz sezon takıma dahil olan Valbuena, Galatasaray derbisi ile en başarılı oyunlarından birini sergiledi. Phillip Cocu'nun görevden alınması ile takımın başına gelen Erwin Koeman, mücadele öncesinde Valbuena ile yakından ilgilenerek öz güven kazanması için olumlu adımlar attı. Derbi maçta istediği performansı gören Koeman'ın Avrupa Ligi'ndeki maçta da 11'de yer alıp saha içinde lider konumda olması bekleniyor.



SLIMANI FORMA GİYECEK



Fenerbahçe'de Islan Slimani, Anderlecht karşılaşmasıyla formasına kavuşacak.



Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanan MEK Ankaragücü maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen ve 11'inci haftadaki derbide takımını yalnız bırakan Slimani, Anderlecht maçıyla takıma dahil olacak. Derbi maçta Slimani yerine Frey'e görev veren Koeman, Avrupa Ligi'nde Cezayirli oyuncuya ilk 11'de görev verecek.



MEHMET TOPAL HAZIR AMA RİSKE EDİLMEYECEK



Fenerbahçe'de kasık fıtığı ameliyatı olan Mehmet Topal, bu akşam oynanacak maçta riske edilmeyecek.



Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan Medipol Başakşehir maçından sonra sol kasığında bulunan fıtık sebebiyle ameliyat edilen Mehmet Topal'ın iyileşmesi Erwin Koeman'ın içini rahatlattı. Sakatlıkları devam eden Mehmet Ekici ve Oğuz Kağan Güçtekin'in ardından Jailson'un da ligde cezalı duruma düşmesi ile sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de sevindirici haber geldi. Sakatlığı son bulan ve takımla çalışmalara başlayan Mehmet Topal, Anderlecht maçının kadrosuna dahil edilmeyecek olsa da ligde oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında görev alacak.

MAÇ ÖNCESİ UYARI

8 Kasım perşembe akşamı Anderlecht ile oynanacak maç öncesi sarı-lacivertli kulüp taraftarlarına 'sağduyu' vurgusu yaptıkları bir duyuru yayımladı.

"Takımımızın, 8 Kasım Perşembe günü Belçika temsilcisi Anderlecht ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçı, UEFA tarafından “Yüksek Rizikolu Maç” statüsüne alınmıştır. Saat 18:50'de başlayacak bu müsabaka için UEFA ayrıca güvenlik delegesi ataması yapmıştır.



Büyük Fenerbahçe’nin bu büyük taraftarı, daima, takımının iyi gününde yanında olmakla birlikte, kötü gününde de ayağa kalkmasındaki en önemli faktör olmuştur ve bundan sonra da böyle olacaktır.



Bu nedenle, siz sevgili taraftarlarımızdan beklentimiz;



*Herhangi bir disiplin ve güvenlik ihlalinin yapılmaması,



*90 dakika boyunca, bitmez tükenmez bir destekle takımımızın arkasında olunması,



*Merdiven boşluklarında oturulmaması,



*Maç öncesi, maç sırasında ve maç sonrasında sahaya girilmemesi,



*Hiçbir şekilde, rakibi hedef alan, siyasi içerik barındıran ya da siyasi içerik çağrıştıran slogan atılmaması, pankart, flama ve benzeri gibi objelerin stada getirilmemesi,



*Sahaya kesinlikle yabancı madde atılmamasının sağlanması,



* Stada kesici ve yaralayıcı maddelerle girilmemesi,



*Maytap, meşale ve bu tür yanıcı ve yaralayıcı maddelerin kesinlikle kullanılmaması, kullananların engellenmesi ve bu konuda direniş gösterenlerin ivedilikle güvenlik birimlerine bildirilmesi,



*Olası provokasyona karşı sakin kalarak SADECE VE SADECE FENERBAHÇEMİZE DESTEK OLMANIZDIR.



Unutulmamalıdır ki, sporun ruhuna aykırı yaşanabilecek olan herhangi bir saha olayında, kulübümüz maddi ve manevi anlamda büyük bir zarara uğrayacaktır.



Konu ile ilgili taraftarlarımızın hassasiyet göstermelerini ve yalnızca takımımıza destek olmalarını önemle rica ederiz.



Saygılarımızla,



FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

TÜRK TAKIMI AVURUPA SINAVINDA



UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor gruplarındaki 4. maçlarına çıkacak.



Türk takımları Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki dördüncü maçlarını oynayacak.



Sahaya çıkacak ilk ekip Fenerbahçe olacak. Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Belçika'nın Anderlecht takımını konuk edecek.



Ülker Stadı'nda saat 18.50'de başlayacak karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan Andreas Ekberg yönetecek.





Grubunda oynadığı ilk karşılaşmada Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, ikinci maçında Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe gruptaki üçüncü maçında ise deplasmanda Anderlecht ile 2-2 berabere kalmıştı.



Teknik sorumlu Erwin Koeman yönetimindeki Fenerbahçe, grubunda 4 puanla 2. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe, Avrupa'da 226. randevuda



Avrupa arenasında 226. maçını Anderlecht'e karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 225 karşılaşmada 82 galibiyet, 47 beraberlik alırken, 96 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.



Bu maçlarda rakip filelere 280 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 334 gol gördü.

Beşiktaş Belçika deplasmanında



Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta maçında Belçika'nın Genk ekibi ile karşılaşacak.



Genk Arena'da TSİ 20.55'te başlayacak mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler yönetecek.



UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Sarpsborg'u 3-1 yenen Beşiktaş, Malmö'ye ise deplasmanda 2-0 yenilmişti. Siyah-beyazlılar son maçında da Genk'e 4-2 kaybetmişti.

Beşiktaş'ın Avrupa'da 214. maçı



Belçika'nın Genk ekibini konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 214. mücadelesine çıkacak.



Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 213 maçta rakiplerine 82 kez üstünlük kurdu. Beşiktaş, 86 karşılaşmadan mağlup ayrılırken, 45 mücadelede ise rakipleriyle yenişemedi.



Avrupa arenasında rakip fileleri 284 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 304 gol gördü.

Akhisarspor, Sevilla'yı konuk ediyor



Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki 4. maçında sahasında İspanya ekibi Sevilla ile karşılaşacak.



Akhisar Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak maçta Fransız hakem Benoit Millot düdük çalacak.



Tarihinde Avrupa'daki dördüncü maçına çıkacak Akhisarspor, gruptaki ilk karşılaşmasında sahasında Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 mağlup oldu. İkinci müsabakada Belçika'da Standard Liege'e 2-1 yenilen Ege ekibi, son maçında da Sevilla'ya deplasmanda 6-0 kaybetti.

DIGITURK'TEN YAPILAN AÇIKLAMA



"Akhisar Belediyespor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu akşam UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçları beIN SPORTS tarafından naklen yayınlanacak.



Sporun Yıldızı ve Yıldız Dolu paketleri bulunan Digiturk üyeleri, temsilcilerimizin maçlarının yanı sıra UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta heyecanını, ek bir ücret ödemeden doyasıya yaşayabilecek.



UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı, temsilcilerimiz Akhisar Belediyespor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarıyla birlikte, bu akşam saat 19.55'ten itibaren beIN SPORTS'ta yaşanacak.



Sporun Yıldızı ve Yıldız Dolu paketleri bulunan Digiturk üyeleri, bu akşam beIN SPORTS kanallarında yayınlanacak tüm müsabakaları ek bir ücret ödemeden izleyebilecek. Sporun Yıldızı ve Yıldız Dolu paketleri bulunmayan Digiturk üyeleri ise bu paketlere üye olarak ya da izle öde sistemi ile maçları takip edebilecek.



Konuya ilişkin resmi iletişim kanallarımız haricinde yapılacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine sunarız."

PERİSCOPE YASAKLANDI MI?



Twitter’ın canlı yayın platformu Periscope’a marka hakkına tecavüz ettiği iddiasıyla dava açan Periskop İletişim ve Prodüksiyon şirketini mahkeme haklı buldu. Periscope’nin Türkiye’de yasaklanmasına karar veren mahkeme, davalılar Twitter, Apple ve Google’ın, davacı Periskop İletişim’in TPE nezdinde tescilli “Periscope” ibareli marka hakkına tecavüzün durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, mümkün olmadığı taktirde tecavüz oluşturan davalıların mobil periscope uygulaması “periscopeco” isimli twitter hesabı ve “www.periscope.tv”’ isimli internet sitesinin Türkiye’den erişimin engellenmesini hükmetti.



İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına davacı Periskop İletişim ve Prodüksiyon şirketi ile davalılar Twitter, Apple ve Google şirketinin avukatları katıldı. Davacı Periskop şirketinin avukatı, “Marka hakkına tecavüz hali nettir. Davalılar tescilli bir markaları olmadan müvekkil şirket markasını sistematik olarak tecavüz halini devam ettirmektedirler. Bu durum bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir. Davamızın kabulüne karar verilsin” dedi.



Davalı Google avukatı ise, “Müvekkil şirketin sorumluluğuna yol açacak mahiyette hukuka uygun bir bildirim yapılmamıştır. Ayrıca müvekkil Google marka ihlalini bilebilecek ya da bu konuda kendi başına kanaat getirebilecek bir pozisyonda değildir. Davanın reddine karar verilsin” diye konuştu. Davalı Twitter şirketinin avukatı da, “Twitter dünya çapında faaliyet gösteren ve milyonlarca kullanıcısı olan bir platformdur. Üçüncü kişilerin marka haklarına itina gösteren bir firmadır. ABD’de faaliyet gösteren bir firmanın Türkiye’deki markanın varlığından haberdar olması gibi bir yükümlülüğü yoktur. Ayrıca müvekkil Twitter’ın Periscope uygulaması üzerinden yapmış olduğu faaliyet ile davacının faaliyeti tamamen birbirinden farklıdır. Periscope uygulaması, Twitter’ın canlı video uygulamasıdır. Oysa davacının faaliyeti bambaşka bir alandır. Uyuşmazlıkta marka ihlali olduğunu düşünmüyoruz. Periscope teriminin arama motorunda çıkmasını sonlandırmak teknik olarak ve fiilen mümkün değildir. Dava reddedilsin” diye konuştu.



Diğer davalı Apple şirketinin avukatı da, müvekkilinin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını belirterek davanın reddini istedi.



TÜRKİYE’DE PERİSCOPE.TV’YE ERİŞİM ENGELLENECEK



Mahkeme 3 yıllık yargılamanın sonunda davayı karara bağlayarak, Türkiye’de faaliyet gösteren davacı Periscope İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri Ltd. şirketini haklı buldu. Mahkeme, davalılar Twitter, Apple ve Google’ın, davacı Periscope şirketinin TPE nezdinde tescilli “Periscope” ibareli marka hakkına tecavüzün tespiti ve tecavüzün durdurulmasına karar verildi. Mahkeme, Türkiye sınırları içerisinde tecavüz oluşturan Periscope adı altındaki her türlü reklam ve tanıtım faaliyetlerinin durdurulmasını hükmetti. Mahkeme, ayrıca Periscope ibaresini, davalıların tanıtım sayfalarında içerikte adres bağlantılarında kullanımlarının durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, mümkün olmadığı taktirde tecavüz oluşturan davalıların mobil periscope uygulaması “periscopeco” isimli twitter hesabı ve “www.periscope.tv” adlı internet sitesinin Türkiye’den erişimin engellenmesini hükmetti.



PERISCOPE SCOPE OLMUŞTU



Geçen yıl sosyal paylaşım sitesi Twitter’ın sahibi olduğu “Periscope” uygulaması Türkiye’deki bir şirketle isim benzerliği çıkınca adını değiştirmek zorunda kalmış, Scope ismiyle Türkiye'deki yayın hayatına devam etmeye başlamıştı. Web üzerinden periscope.tv alan adıyla yoluna devam eden Periscope, aynı zamanda pscp.tv alan adında da faaliyet gösteriyordu. Mahkemenin bu son kararıyla birlikte periscope.tv kullanıma kapatıldı. Ancak Periscope, pscp.tv olarak yayın hayatına devam edecek.



PERISCOPE NEDİR?



Periscope, Twitter’ın internet üzerinden canlı yayın yapmasını sağlayan sosyal bir platform. Periscope üzerinden yapılan canlı yayınlar tüm kullanıcılar tarafından izlenebiliyor. Periscope’u kullanmak için ilk önce Twitter hesabınızın olması gerekiyor. Twitter ile Periscope'a giriş yaptıktan sonra uygulamayı kullanmaya başlayıp canlı yayınlar yapabilirsiniz.



Periscope üzerinden canlı yayın nasıl yapılır?



Periscope üzerinden canlı yayın yapmak için; uygulamanın alt bölümünde bulunan kamera simgesine tıklamanız gerekiyor. Bu bölüme tıkladıktan sonra; canlı yayınınızın gizli olup olmayacağını, konumun bildirilip bildirilmeyeceğini ve Twitter’da paylaşılıp paylaşılmayacağını seçip “Start Broadcast”e tıklayıp canlı yayına başlayabilirsiniz. Periscope'un ayarlar bölümündeki Autosave seçeneği ile canlı yayınlarınızı telefonunuza da kaydedebiliyorsunuz.