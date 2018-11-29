FB Dinamo Zagreb maçı CBC SPORTS Canlı İzle Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçı BeinSports AZ TV ve İdman canlı izle

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FENERBAHÇE DİNAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



UEFA Avrupa Ligi 5. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'i Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu'nda ağırlayacak. 29 Kasım Perşembe günü oynanacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Robert Schörgenhofer yönetecek.



Fenerbahçe - Dinamo Zagreb ilk 11'ler...



Fenerbahçe: Harun, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Eljif, Barış, Valbuena, Frey



Dinamo Zagreb: Livakovic, Stojanovic, Cathrine, Dilaver, Leovac, Ademi, Gojak, Hajrovic, Olmo, Orsic, Gavranovic



Fenerbahçe - Dinamo Zagreb maçını CBC Sport veya İdman TV yayınlıyor mu?



Fenerbahçe - Dinamo Zagreb maçını şifresiz izlemek isteyenler, mücadeleyi Azerbaycan kanalları CBC Sport veya İdman TV'nin yayınlayıp yayınlamadığını merak ediyor. Fenerbahçe - Dinamo Zagreb maçı bu iki kanaldan da yayınlanmayacak.



Bu maç öncesinde D Grubu'nda Fenerbahçe'nin 7, Dinamo Zagreb'in ise 12 puanı bulunuyor.





KOEMAN: "MAÇ OYNAMAYA İHTİYACIMIZ VAR"



UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Dinamo Zagreb'i konuk edecek Fenerbahçe'de teknik sorumlu Erwin Koeman, galip gelerek gruptan çıkmayı garantilemek istediklerini söyledi.



Koeman, futbolculardan Roman Neustaedter ile maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.



Koeman, 3 Ağustos'ta göreve başladığını ve sezonun en önemli 6-7 haftalık kısmını kaçırdığını belirtti.





Takımın başında kalıp kalmayacağının futbolcuların konsantrasyonunu etkilememesi gerektiğini dile getiren Koeman, "Göreve başladığımda Benfica maçı çok yakındı. Çok şey gördüm ama bunlarla ilgili basına konuşmak istemiyorum. İyi şeyler var, daha az iyi olan şeyler var ama ben neler gördüğümü biliyorum. Bu kısımla ilgili konuşmayacağım çünkü bu özel bir konu. Herkes kötü bir şey olduğunu düşünebilir ama gördüğünüz, gördüğünüzdür. Ben o gördüklerimden bir sonuç çıkardım. Bu, benim kafamda son derece açık." ifadelerini kullandı.



Takımı en iyi pozisyona getirebilmek için elinden geleni yaptığını hatırlatan Koeman, "Geçtiğimiz hafta 15 milli oyuncumuz dünyanın çeşitli yerlerine seyahat etti. Perşembe akşamı alacağımız galibiyet stresi azaltacaktır. Şu an buna odaklanmış durumdayız. Trabzonspor maçı da dahil önümüzde bizi bekleyen 8 maç vardı. Biz bu maçlara çıkacak olmaktan memnunuz. Maç oynamaya ihtiyacımız var. Perşembe akşamı galibiyet için sahada olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



NEUSTAEDTER: "UMARIM PERŞEMBE AKŞAMI İLK GOLÜ ATAN TARAF OLURUZ"



Fenerbahçe'nin Rus futbolcusu Roman Neustaedter, sarı-lacivertlilerin ait olmadığı bir durumda bulunduğunu dile getirdi.

Takımın kötü durumda olmamasının altında birçok etken yattığını ifade eden Rus futbolcu, şunları kaydetti:



"Şu anda sadece takımıma katkı vermek istiyorum. Takımımın ait olduğu yere dönmesini istiyorum. Takımımız düzelmek istiyor. Trabzonspor maçından önceki karşılaşmalarda daha iyi durumdaydık. Trabzonspor maçında tekrar bir düşüş yaşadık. Şansın da yanımızda olmadığını düşünüyorum. Kötü oynadığımız maçlarda bile şanslar geldi ama istediğimiz skoru alamadık. Birinci golü atsak işler kolaylaşacak. Umarım Perşembe akşamı ilk golü atan taraf oluruz."



Sarı-lacivertli takımda sözleşmesi sezon sonu bitecek Neustaedter, bir gazetecinin kariyer planlamasını sorması üzerine ise, "Kariyer planlamam Perşembe akşamı oynanacak karşılaşmayı kazanmak. 6 ay sonra ne olacağını düşünmüyorum. Sadece takımıma katkı vermek istiyorum." yorumunu yaptı.





BLJELİCA: "GALİBİYET İÇİN BURAYA GELDİK"



Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda bugün oynayacakları Fenerbahçe maçına ilişkin, "Fenerbahçe'nin durumu bizi ilgilendirmez. Galibiyet için buraya geldik." dedi.



Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına futbolcusu Izet Hajrovic'le katılan Bjelica, üst turu garantileyerek İstanbul'a geldiklerini söyledi.



Karşılaşmaya en iyi kadrolarıyla çıkacaklarını anlatan Bjelica, "Fenerbahçe'nin durumu bizi ilgilendirmez. Galibiyet için buraya geldik. Galibiyet almak için bu akşam sahada olacağız. Biz her zaman en güçlü takımımızla lig veya Avrupa ayırt etmeden yola çıkıyoruz. Her daim 3 puan için oynuyoruz. Tek bir amacımız var o da galibiyet." ifadelerini kullandı.



HAJROVİC'TEN GALATASARAY YORUMU



Hırvat ekibinin Bosna Hersekli futbolcusu Hajrovic, 2013-2014 sezonunda forma giydiği Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılmasıyla ilgili gelen soru üzerine, "Net olarak buna cevap vermek istemiyorum. Galatasaray'da oynadım ve mutluydum ama bazı sıkıntılar oldu. Konunun detaylarına girmek istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Fenerbahçe'yle bugün oynayacakları maçı değerlendiren Hajrovic, "Genel olarak bu şehri çok seviyorum. Bu şehirde bana saygı duyuyorlar. Fenerbahçe'nin Türkiye'de ligde zor durumda olduğunu biliyoruz. Belli kaliteleri var ve zorlanacağız fakat kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe seyircisi önünde oynayacak. Olumsuz bir durumda olsalar da belli bir kaliteleri var. İyi maç çıkarmaya çalışacaklar ve bizim de tedbirli olmamız gerekiyor. Biz bu grupta gereken başarıyı gösterdik ve buna devam edeceğiz." şeklinde konuştu.



Öte yandan Dinamo Zagreb, maçın hazırlıklarını Ülker Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta karşılaşmasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'i ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, oynayacakları bu mücadele ile UEFA Avrupa Ligi'nde 113. karşılaşmasına çıkacak.



Ligden sonra moral arıyor



Süper Lig'de Trabzon deplasmanında alınan mağlubiyet ile yara alan Fenerbahçe, Avrupa'da Dinamo Zagreb karşısında moral arayacak. Sahasında karşılaşacağı Hırvat temsilcisine ilk maçta 4-1'lik skorla mağlup olan sarı-lacivertli ekip, Kadıköy'de 3 puan alarak D grubundaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.



Düdük Schörgenhofer'de



Yarın 20.55'te başlayacak olan mücadeleyi Avusturya Futbol Federayonu'ndan Robert Schörgenhofer yönetecek. Schörgenhofer'in yardımcılıklarını Markus Gutschi ve Roland Riedel yaparken, ilave yardımcı hakem olarak da Rene Eisner ve Dieter Muckenhammer görev alacak. Maçın dördüncü hakemi ise Andreas Witschnigg olacak.



Ayew 2 hafta sahalardan uzak kalacak



Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada sağ el dördüncü parmağında kırık tespit edilen Andre Ayew ameliyat edildi. Sarı-lacivertli kulüp, başarılı futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.



Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 kaybettiği maçta el dördüncü parmağında kırık oluşan Ayew, ameliyat edildi. Sarı-lacivertli kulüp tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Trabzonspor'a karşı forma giydiği karşılaşmada talihsiz bir sakatlık yaşayan Futbol A Takımımızın oyuncusu Andre Ayew'in, Liv Hospital'da yapılan muayene ve tetkiklerin ardından sağ el dördüncü parmağında kırık tespit edildi.



Futbolcumuza Prof. Dr. Erden Ertürer ve ekibi tarafından kırık fiksasyonu operasyonu gerçekleştirilmiş ve tedavisine başlanmıştır. Andre Ayew, 2 hafta sonra takımımızla birlikte çalışmalarına başlayacaktır.

Oyuncumuza geçmiş olsun diyor, sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni ediyoruz."



Erwin Koeman: "Turu geçmeyi garantilemeliyiz"



Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Dinamo Zagreb maçı öncesi grupta ikinci sırada olduklarının altını çizerek, "Yarın kazanarak gruptan çıkmayı garantilemeliyiz" ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Dinamo Zagreb'le oynanacak olan karşılaşma öncesinde konuştu. Gruptaki durumlarını bildiklerini söyleyerek sözlerine başlayan Koeman, "Dinamo Zagreb birinci sırada biz ise ikinci sıradayız. Yarın bir üst tura yükselmeyi garantileme şansımız var. Hedefimiz bu olmalı ve hedefimiz de bu. Son derece açık" diye konuştu.



Takımın 3 Ağustos'ta dahil olduğunu da ifade eden Koeman, "Sezon başında 6-7 haftalık bir dönemi kaçırdım. En önemli haftalar o haftalardı. Ben ilk başladığımda Benfica maçına çok yakındık. Bugüne kadar çok şey gördüm. Bunların bazıları iyi şeyler, bazıları daha az iyi şeyler ve bazıladı da iyi olmayan şeyler. Bunları basına söylemek istemiyorum. Ben neler gördüğümü biliyorum" açıklamasını yaptı.



"Kazanırsak stresimiz daha az olacak"



Takımdaki geleceğiyle ilgili olarak konuşan Erwin Koeman, "Herkes neler olacağını bilmek ister. Bu soruyu üstlerime sormanız gerekiyor. Şu anda buradayız ve elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu durum oyuncular için sıkıntı oluşturmamalı. İşimiz performans göstermek. Bu takımı bir şekle sokabilmek için Chris'le birlikte elimizden geleni yapıyoruz. Pozisyonlarımızı biliyoruz, çok şey yapmamız gerekiyor. Milli arada 15 oyuncumuz dünyanın farklı noktalarına seyahat etti. Yarınki galibiyet çok önemli. Kazanmamız halinde kafamızdaki stres daha az olacaktır" dedi. Çok şey görmesiyle ilgili olarak sorulan soruyu da yanıtlayan Koeman, "O kısımla ilgili bir şey söylemeyeceğim, özel bir konu. Herkes kötü bir şey söylediğimi sanıyor. Ben gördüklerimden bir sonuç çıkardım. Son derece açık benim kafamda" ifadelerini kullandı.



Takımdaki son durumla ilgili konuşarak sözlerini sürdüren Hollandalı çalıştırıcı, "Pazar günü bir mağlubiyet aldık, çözmemiz gereken durumlar var. 8 maç vardı bizi bekleyen. Biz bu maçlara çıkmaktan memnunuz. Zor bir durumdayız ama maçlara çıkmak istiyoruz. Maçlara çıkmak bize iyi gelecek" diyerek sözlerini noktaladı.