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Spor

F.Bahçe, Adana'da rahat kazandı! Kanarya zirveye bir adım daha yaklaştı

Trendyol Süper Lig'in 20.haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olan Fenerbahçe, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 4-0 mağlup etti ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya düşürdü.

Akşam20 Ocak 2025 Pazartesi 09:07 - Güncelleme:
F.Bahçe, Adana'da rahat kazandı! Kanarya zirveye bir adım daha yaklaştı
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24'te En-Nesyri'nin şutu üst direkten geri geldi...

46'da Djiku ve Kostic çıktı, Çağlar-Osayi oyuna girdi.

Barasi'nin 56'da atılmasıyla A.Demir dağıldı.

Üçlü savunma ve çift forvetten vazgeçmeyen Mou, Levent ve Mert'i stoperde oynatarak büyük sürpriz yaptı. Girişte tutuk olan Kanarya, 30'a kadar oyunu kontrol etti. Direğe takılan Nesyri'nin şutu dışında İrfan da kalecinin üstüne vurdu. Kapanan Adana, 30'dan itibaren adeta üzerine gelmeyen rakibinin üstüne gitti. İlk yarı ev sahibi daha çok isabetli şut attı. Eğribayat net golü çıkardı. 2. yarı FB atak başladı. 51'de Nesyri'nin attığı gol VAR'dan döndü. 56'da Yusuf Barasi atıldı, A.Demir düştü. 63'te bu kez İrfan'ın golü iptal edildi! Fener tek kaleye döndü; Nesyri 69'da perdeyi açtı. 71'de duble yapan Faslı golcü, 74'te kaptan Dzeko'ya asist yaptı. Cenk Tosun fişi çekti. Kanarya bol hikayeli bir zaferle 3 puana ulaştı.

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