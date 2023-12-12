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Spor

Zirvedeler! F.Bahçe dünya devlerini geride bıraktı

Trendyol Süper Lig'in lideri Fenerbahçe dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Sarı-lacivertliler, 5 büyük lig ve Süper Lig dahil edilerek yapılan araştırmada yeni transferlerinden en çok katkıyı alan kulüp oldu.

Sabah12 Aralık 2023 Salı 13:44 - Güncelleme:
Zirvedeler! F.Bahçe dünya devlerini geride bıraktı
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Fenerbahçe, doğru kadro planlamasının meyvesini topluyor...

Sarı-lacivertli yönetim, geçtiğimiz sezonlarda büyük paralar harcamasına rağmen, gelen oyuncuların ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yaşamıştı. İsmail Kartal'a teslim edilen kadro ile hedef 12'den vuruldu.

Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Fred gibi dünya yıldızlarının da aralarında olduğu 14 futbolcu ile sözleşme imzalanırken, yeniler takımı sırtladı. Harcanan 56.8 milyon Euro rekor bonservisin karşılığı misliyle alındı.

EN YAKIN TAKİPÇİSİNE 9 GOL FARK ATTI

Majör ligler ve Süper Lig'in baz alındığı değerlendirmede Fenerbahçe, tüm kulvarlarda yeni oyuncularından bulduğu 71 gollük (39 gol-32 asist) katkıyla 116 takım arasında Avrupa'da ilk sırada yer aldı. Hem gol hem de asistte liderliği domine eden Kanarya'yı, 3 Alman ekibi Eintracht Frankfurt (62), Leverkusen (56) ve Leipzig (47) izledi. Listede Volkan Demirel'in ayağa kaldırdığı Hatayspor da 10 takım içinde kendine 5. sırada yer buldu.

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