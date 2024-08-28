İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2024 Çarşamba / 23 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0446
  • EURO
    38,1685
  • ALTIN
    2746.99
  • BIST100
    9758.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Medina için kesenin ağzını açtı! İşte teklifin ayrıntıları
Spor

Fenerbahçe, Medina için kesenin ağzını açtı! İşte teklifin ayrıntıları

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun satılmasının ardından transferde vitesi yükseltti. Sofyan Amrabat transferini bitirmek üzere olan sarı lacivertliler Boca Juniors'ın Arjantinli yıldızı Cristian Medina'yı da renklerine bağlamak için yoğun mesai harcıyor.

AKŞAM28 Ağustos 2024 Çarşamba 09:50 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Medina için kesenin ağzını açtı! İşte teklifin ayrıntıları
ABONE OL

Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sırasında yer alan Boca Juniors'un orta saha oyuncusu Cristian Medina konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gazeteci Gaston Edul, transfer görüşmelerindeki son durumu Arjantin basınına anlattı. Gaston Edul, "Fenerbahçe, Boca'ya 8'i garanti, toplamda vergiler dahil 11 milyon euroyu bulan resmi bir teklif yaptı. Bu durumda Boca Juniors'un vergi ödemesine gerek kalmıyor, ancak Arjantin ekibi bu teklife yanıt vermedi.

20 MİLYON EUROYA SERBEST

Cristian Medina'nın serbest kalma bedeli 20 milyon euro. Fiorentina da Medina'nın durumunu soran bir başka kulüp, ancak iki kulüp arasındaki pazarlıklar maddi sebeplerden dolayı durma noktasına geldi. Fenerbahçe'nin yeni bir teklifle Boca'nın kapısını çalacağını düşünüyorum. Sarı-Lacivertliler'in bu teklifi 13-14 milyon euro seviyelerine ulaşabilir. Medina, bu transfer döneminde bir Avrupa takımında forma giymek istiyor."

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Arjantin basınında yer alan haberlerde, Boca Juniors'un 22 yaşındaki oyuncusu için 15 milyon euro bonservis bedeli istediği belirtiliyor. Cristian Medina'nın Boca Juniors ile olan sözleşmesi 2027 yılının Aralık ayında sona eriyor. Genç oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 10 milyon euro. Boca Juniors formasıyla toplamda 153 maça çıkan Cristian Medina, 9 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

MEDİNA'DAN TEHDİT

TYC Sports'ta yer alan habere göre, takım arkadaşı Miguel Merentiel ile sohbet ederken sesi duyulan Medina, "Şimdi ayrılmazsam bir daha ayrılamam. Ömürlük bir sözleşme imzalamam gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.