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  • F.Bahçe'de 2 sakatlık şoku birden! Stoper bölgesi kırmızı alarm
Spor

F.Bahçe'de 2 sakatlık şoku birden! Stoper bölgesi kırmızı alarm

Süper Lig'in 12. haftasında evinde Sivasspor'u 4-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe sakatlık şoku yaşanıyor. Sivas maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü A Milli Takım aday kadrosundan, Alexander Djiku ise Gana Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

11 Kasım 2024 Pazartesi 17:50 - Güncelleme:
F.Bahçe'de 2 sakatlık şoku birden! Stoper bölgesi kırmızı alarm
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A Milli Takım aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

İşte TFF'nin açıklaması;

"UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçlar için bugün İstanbul'da toplanan A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Fenerbahçe'nin dün akşam Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada aldığı darbe sonrasında yapılan tetkiklerde sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilen Çağlar Söyüncü aday kadrodan çıkarıldı."

ALEXANDER DJİKU'DA GANA KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Gana Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'de forma giyen Alexander Djiku'nun sakatlığı sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Gana Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Djiku'nun Fenerbahçe - Sivasspor maçında dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Fenerbahçe - Sivasspor maçının ilk devresinde Çağlar Söyüncü'nün yerine oyuna dahil olan Djiku, maçın son anlarında yerini Rodrigo Becao'ya bırakmıştı.

30 yaşındaki stoper, bu sezon Fenerbahçe'de 15 karşılaşmada forma şansı buldu ve 1153 dakika sahada kaldı.

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