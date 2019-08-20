F.Bahçe’de Moses şoku: 5 hafta yok
Gazişehir maçında 77’de yerini Ferdi’ye bırakan Nijeryalı starın adalesinde yırtık tespit edildi. Moses, eylül sonunda dönecek
- Star
FENER, Gazişehir maçında kayıp verdi. Maçın başarılı isimlerinden birisi olan Moses, sakatlanınca yerini 77. dakikada Ferdi’ye bırakmak zorunda kalmıştı. Dün yapılan kontrol ve tetkiklerden sonra Moses’ın ön üst adale kısmında yırtık tespit edildiği bildirildi. Tedevisinin en az 1 ay süreceği ve Nijeryalı futbolcunun eylül sonunda takıma dönebileceği belirtildi. Moses muhtemelen, Başakşehir, Trabzon, Alanya ve Ankaragücü maçlarını kaçıracak. G.Saray derbisine yetişmesi ise şüpheli...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.