F.Bahçe’de Moses şoku: 5 hafta yok

FENER, Gazişehir maçında kayıp verdi. Maçın başarılı isimlerinden birisi olan Moses, sakatlanınca yerini 77. dakikada Ferdi’ye bırakmak zorunda kalmıştı. Dün yapılan kontrol ve tetkiklerden sonra Moses’ın ön üst adale kısmında yırtık tespit edildiği bildirildi. Tedevisinin en az 1 ay süreceği ve Nijeryalı futbolcunun eylül sonunda takıma dönebileceği belirtildi. Moses muhtemelen, Başakşehir, Trabzon, Alanya ve Ankaragücü maçlarını kaçıracak. G.Saray derbisine yetişmesi ise şüpheli...