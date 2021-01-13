13 Ocak 2021 Çarşamba 20:38 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 20:43

Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz krizi yaşanıyor. Sportif direktörspor Emre Belözoğlu'nun nadir yetişecek yetenek ve yıldız gözüyle baktığı 17 yaşındaki oyuncu, sezon sonu sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılma kararı aldı. 15 yaşından bu yana Fenerbahçe A takımıyla idmanlara çıkan ve zaman zaman resmi maçlarda da görev alan genç oyuncu ile ilgili Emre Belözoğlu'nun yaptığı son açıklama, ayrılık sürecini doğrular nitelikte.

"SÜREÇ OLUMLU GİTMİYOR"



Ömer'e verdiklerin karşılığını alamadıklarını belirten Belözoğlu, "Ömer Faruk Beyaz benim için çok değerli bir oyuncu. Üzüldüğüm nokta, Fenerbahçe'nin yarın bir gün tarihi anlatıldığında “En genç kaptan” olarak Ömer Faruk yazacak. Süreç olumlu gitmiyor, olumlu bitecek gibi de gözükmüyor. Fenerbahçe'nin kendisine verdiği mukavelenin bence bir örneği yok. Ne yazık ki verdiğimiz değerin karşılığını bulduğumuzu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

FORMA ŞANSI BULAMAMASINDAN ŞİKAYETÇİ



Fanatik'in haberine göre, genç futbolcunun ailesi, Avrupa’nın birçok ülkesinde scoutlar ve kulüpler tarafından da takip edilen Ömer Faruk'un Fenerbahçe’de yeteri kadar forma şansı bulamamasından dolayı rahatsızlık duyuyor. Ömer'in ailesi 17 yaşında olmasına karşın U21 Milli Takım’da ilk 11’in değişilmezlerinden olan Ömer'in kendisini bir Avrupa kulübünde daha çok geliştireceğini düşünüyor.