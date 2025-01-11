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Spor

F.Bahçe'de stoper için bir aday daha! İstenilen rakam belli oldu

Stoper bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni bir isim gündeme geldi. Sarı lacivertliler Nantes forması giyen 19 yaşındaki savunmacı Nathan Zeze ile ilgilendiği ve Fransız ekibinin 20 milyon euro talep ettiği iddia edildi.

Haber Merkezi11 Ocak 2025 Cumartesi 16:11 - Güncelleme:
F.Bahçe'de stoper için bir aday daha! İstenilen rakam belli oldu
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Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından savunmaya takviye planlayan Fenerbahçe için flaş bir gelişme yaşandı.

Ouest France'da yer alan habere göre; sarı lacivertli takım, Nantes forması giyen 19 yaşındaki stoper Nathan Zeze ile ilgileniyor.

NANTES'IN İSTEDİĞİ RAKAM

Haberde Fransız ekibinin genç oyuncu için 20 milyon euro talep ettiği belirtildi.

1.90 boyundaki gelecek vadeden oyuncu için Fenerbahçe yönetimi görüşmelerini sürdürüyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Bu sezon Ligue 1 ekibinde 13 maçta toplam 1135 dakika süre alan Zeze, 1 gollük katkı sağladı. Sol ayaklı stoperin Nantes ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. Zeze'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

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