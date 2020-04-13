İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7583
  • EURO
    7,4117
  • ALTIN
    366.965
  • BIST100
    96471
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'den yılın transfer bombası: Edinson Cavani
Spor

Fenerbahçe'den yılın transfer bombası: Edinson Cavani

Fenerbahçe, Paris Saint Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edinson Cavani'nin transferi için devreye girdi. Sarı lacivertli takımın eski Uruguaylı stoper Diego Lugano, vatandaşı Cavani'yi ikna etmek için aracı olacak. İşte detaylar...

13 Nisan 2020 Pazartesi 09:46 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 09:52
ABONE OL

Sezon sonunda PSG ile sözleşmesi bitecek olan Edinson Cavani'nin yeni adresi merakla bekleniyor. Fenerbahçe'nin de 33 yaşındaki yıldız için devrede olduğu konuşuluyor. Konuyla ilgili yakın arkadaşı eski Fenerbahçeli Diego Lugano'nun Club Octubre isimli Arjantin radyosuna yaptığı açıklamalar umut oldu. Cavani'nin Boca'ya gitme ihtimali sorulan Lugano, "Dönecek olsa Boca'dan önce onu Sao Paulo'ya getiririm. Ancak Avrupa'da kalacak" dedi.

BONSERVİSİ YOK

Sao Paulo kulübünün yönetiminde yer alan Lugano, Cavani ile eskiden beri görüştüklerini, yeni takımıyla ilgili kendisinden de fikir aldığını belirtti. Fenerbahçe'nin Cavani transferi için hamle yaparken ikna etmek için Lugano'dan yardım alması bekleniyor. PSG'den ayrılacak olan yıldız forvetin devre arasında görüşmelerde bulunduğu İspanya'dan Atletico Madrid seçeneğini de açık tuttuğu bildirildi. Cavani'nin bonservisini eline alması cazibesini artırıyor.

TAM BİR GOL MAKİNESİ

Palermo, Napoli ve PSG'de forma giyen Cavani tam bir gol makinesi. 33 yaşındaki yıldız 556 maçta 341 kez fileleri havalandırdı. 65 de asisti bulunan Uruguaylı forvet, ulusal forma ile de 50 gol kaydetti.

(Sabah)

Bakan Dönmez açıkladı: Seri üretime geçildi, haftaya raflarda

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ve beklenen karar çıktı: Tarihin en büyüğü...
Ve beklenen karar çıktı: Tarihin en büyüğü...

Ve beklenen karar çıktı: Tarihin en büyüğü...

Gerçek kan dondurdu
Gerçek kan dondurdu

Gerçek kan dondurdu

Hafter'e peş peşe darbeler! Ağır kayıp verdi
Hafter'e peş peşe darbeler! Ağır kayıp verdi

Hafter'e peş peşe darbeler! Ağır kayıp verdi

Koronavirüse ilk kurşunu sıktık
Koronavirüse ilk kurşunu sıktık

Koronavirüse ilk kurşunu sıktık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.