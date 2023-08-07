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Spor

F.Bahçe'ye transferde rakip çıktı! Zenit'ten Cengiz Ünder hamlesi

Rusya ekibi Zenit, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan milli yıldız Cengiz Ünder'in transferi için Marsilya'dan bilgi aldı.

7 Ağustos 2023 Pazartesi 15:59 - Güncelleme:
F.Bahçe'ye transferde rakip çıktı! Zenit'ten Cengiz Ünder hamlesi
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Fenerbahçe'nin Marsilya'dan kadrosuna katmak istediği Cengiz Ünder'e yeni bir talip çıktı.

Fransız basınında yer alan haberde, Zenit'in milli futbolcunun transferi için Marsilya'dan bilgi aldığı belirtildi.

MALCOM YERİNE CENGİZ

Zenit'in, Al Hilal'e transfer olan Malcom'un yerine Cengiz Ünder'i düşündüğü haberin detayında yer aldı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Cengiz Ünder'in Fransız ekibi Marsilya ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

2021'den bu yana Marsilya forması giyen Cengiz Ünder, Fransız temsilcisinde 93 maçta 18 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997 yılında Balıkesir, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. 173 cm boyundaki Milli futbolcu sağ kanatta görev yapmaktadır. Milli Takım'da 49 maçta süre alan Cengiz, 16 gol kaydetmiştir. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giymektedir.

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