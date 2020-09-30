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Spor

FC Kopenhag, Fenerbahçe'den Zanka'yı istiyor

Fenerbahçeli futbolcu Zanka'ya eski takımı FC Kopenhag talip oldu. Danimarka ekibinin önümüzdeki günlerde Zanka için hamle yapacağı ifade edildi.

IHA30 Eylül 2020 Çarşamba 15:24 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 15:24
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Fenerbahçe’ye 2019-2020 sezonunun başında Huddersfield’dan katılan Mathias Zanka Jorgensen’e eski takımı FC Kopenhag talip oldu. 

Danimarka basınında yer alan haberlere göre; Kopenhag’ın bu sezon oluşturmak istediği güçlü kadrosunda Zanka’nın da yer alacağı ve önümüzdeki günlerde bu transferin resmiyet kazanacağı belirtildi. 

30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon başında istenilen performansı gösterememesinin ardından devre arasında Düsseldorf’a kiralanmıştı. Sezonun bitmesiyle Fenerbahçe’ye geri dönen Zanka, sezon öncesi kamplarda sarı-lacivertli ekipte yer almış ve bu sezon Süper Lig’in ilk iki haftasında oynanan Rizespor ve Hatayspor maçlarında forma giymişti.

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