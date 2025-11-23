İSTANBUL 18°C / 9°C
Fedde Leysen, Galatasaray maçına yetişiyor

Galatasaray'ın hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Union Saint-Gilloise'da futbolculardan Fedde Leysen Club Brugge maçında sakatlık yaşamıştı. Takımın teknik direktörü David Hubert, oyuncusunun Galatasaray maçına yetişebileceğini söyledi.

Union Saint-Gilloise forması giyen Fedde Leysen, salı günü oynanacak Galatasaray maçına yetişebilir.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Union Saint-Gilloise, cumartesi günü sahasında Cercle Brugge ile karşı karşıya geldi ve maçı 2-0 kazandı.

Union Saint-Gilloise'de Fedde Leysen, mücadelenin ilk bölümünde sakatlandı ve 12. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Belçika ekibinin teknik direktörü David Hubert, Galatasaray maçı öncesi sakatlanan Leysen'in durumuyla ilgili konuştu.

Hubert, "Fedde sağ ayağıyla müdahale etmek istedi ve kötü bir şekilde düştü, tüm ağırlığı ayak bileğine bindi. Ağır bir burkulma geçirdi ama temasın ardından zaten yürüyebiliyordu ve koltuk değneği kullanmıyordu. Salı günkü Galatasaray maçı için durumu oldukça olumlu." dedi.

Galatasaray ile Union Saint-Gilloise, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

