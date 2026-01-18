İSTANBUL 5°C / 3°C
  Federasyon Kupası'nda şampiyon Çayırova Belediyespor
Spor

Federasyon Kupası'nda şampiyon Çayırova Belediyespor

Türkiye Sigorta Erkekler Federasyon Kupası 2026 final maçında Çayırova Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Sigorta Erkekler Federasyon Kupası 2026 final maçında Çayırova Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Sinan Erdem Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı Konya Büyükşehir Belediyespor'un 32-31 üstünlüğüyle geçilirken, Çayırova Belediyespor parkeden 70-52'lik skorla galip ayrıldı.

Şampiyona kupasını TBF Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu, madalyalarını ise TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Türkmen ve Gülşah Akkaya verdi.

Kupa mücadelesinde final oynama başarısı gösteren Konya Büyükşehir Belediyesispor'a ikincilik şiltini TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı takdim etti.

Final maçının en değerli oyuncusu olan Nysier Ta-Jhon Brooks, ödülünü Türkiye Sigorta Pazarlama ve İletişim Müdürü Burcu Özcan'dan aldı.

