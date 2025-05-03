Makedonya Ligi'nin 29. haftasında Gostivar, Rabotbicki'yi konuk etti. Karşılaşmanın 67. dakikasında ev sahibi ekip Lee Erwin ile öne geçti. Erwin, 76. dakikada direkt kırmızı kart gördü. Konuk ekip 79'da Angelov ile skoru eşitlerken, 84'te Delay'ın golüyle öne geçti. Gostivar oyuncuları bu golden sonra çıldırdı.

Gostivarlı oyuncular hakeme şiddetli itirazda bulundu ve Alper Potuk takım arkadaşlarına sahadan çekilme talimatı verdi. Gostivarlı oyuncular sahadan çekildi. Makedonya Futbol Federasyonu ise Gostivar kulübünün bu hareketinden sonra büyük bir ceza kesti.

2 YIL MEN CEZASI ALDILAR

Federasyon'un bugün açıkladığı cezalara göre Alper Potuk ve takım başkanı Enes Usta, teknik direktör Blazho Panov'u 2 yıl boyunca futboldan men etti.

Federasyon'un cezaları bununla bitmedi. Kulübe 10 maç men, maçtan çekilme nedeniyle 2.500, saha olayları nedeniyle 5 bin euro ceza verildi. Ayrıca sahayı terk eden oyuncuların her birine 500 euro para cezası verildi. Rabotnicki kulübü 3-0 hükmen galip ilan edildi.